23-åring dømt til to og et halvt års fengsel for bildrap

En 23 år gammel mann er dømt til fengsel for et bildrap på Snartemo, melder Fædrelandsvennen.

Den 2. juni 2019 ble den franske kvinnen Daisy May Tran funnet død på en øde grusvei på Snartemo i Hægbostad kommune. I tillegg ble en kvinne fra Litauen funnet hardt skadd.

En 23 år gammel mann ble tiltalt for uaktsomt drap, uaktsom grov kroppsskade, brudd på hjelpeplikten og promillekjøring.

Fredag kom dommen fra Lister tingrett. 23-åringen er i tillegg til to og et halvt års fengsel fradømt førerretten for alltid.

Det skriver Fædrelandsvennen.

Stakk av

Mannen var tiltalt for uaktsomt drap, uaktsom forvoldelse av betydelig skade, kjøring i ruspåvirket tilstand og for å ha stukket fra stedet uten å tilkalle eller yte hjelp. Mannen har nektet straffskyld på samtlige punkter.

Han var også tiltalt for å ha stukket av fra politiet da han skulle pågripes i oktober 2019. Mannen har erkjent straffskyld på dette punktet.

Under rettssaken i Lister tingrett forklarte tiltalte at han hadde vært på fest lørdag kveld og våknet opp hjemme søndag morgen. Tiltaltes bolig ligger over 20 kilometer fra ulykkesstedet. Han sa at han husker lite av kvelden i forveien og hadde ingen minner om å ha kjørt bil til Snartemo midt på natten.

Ingen vitner

Det var ingen vitner til ulykken, og kvinnen som overlevde, kunne heller ikke forklare hva som hadde skjedd. Men påtalemyndigheten mente at tiltaltes mobilaktivitet, spor fra trafikkpasseringer, bil og pulsklokke beviste at det var tiltalte som kjørte på den mørke grusveien.

Dommen i tingretten er noe mildere enn aktors påstand på tre år og tre måneder. Både påtalemyndigheten og tiltalte har to uker på seg til å vurdere en anke til lagmannsretten.