Kommer med gode 2021-nyheter

Nakstad har gått fra å være en relativt anonym byrakråt til å bli en svært populær mann og kommunikator i korona-året 2020.

Fredag ble han kåret til årets navn i VG.

– Du har nærmest blitt en folkehelt?

– Det var dine ord. Dette er et teamarbeid, men det har vært hektisk. Og det har vært mange vanskelige beslutninger på et spinkelt grunnlag, spesielt tidlig i pandemien, sier han i TV 2-programmet Presseklubben.

Dilemma

Han forteller at det har vært mange dilemmaer knyttet til håndteringen av koronakrisen.

– Det har vært vanskelige vurderinger hele tiden når det gjelder konsekvensene av alle disse tiltakene opp mot gevinsten av dem. Så det har vært mange dilemmaer og vanskelig arbeid i ni måneder.

– Utfordrende

Nakstad sier det er forskjeller på Norge og andre land nå på tampen av året.

– Vi står litt over toppen på en bølge nummer to i Norge. Men vi ser at det er veldig utfordrende i veldig mange land i Europa akkurat nå. Så vi er i en litt vanskelig fase i overgangen til vaksinasjon, med høy risiko for mye smittespredning. Så det er en vanskelig vinter vi kanskje går inn i.

Gode nyheter

Men han har også gode nyheter å komme med.

– Det mest positive er knyttet til vaksine, hvis vi får godkjente vaksiner som viser seg effektive og trygge. Da har vi et helt annet handlingsrom.

Og arbeidet med vaksinen har vært svært effektivt.

– Det kunne gått to år før vi fikk en vaksine. Og jeg tror det hadde vært veldig tøft å motivere folk til å stå ved dette i to år til. Så sånn sett har vi noen gode nyheter.

Syden?

Nakstad følger nå spent med på arbeidet med vaksinegodkjenninger og mulige bivirkinger.

– Kommer du til å ta den?

– Hvis jeg blir tilbudt vaksinen, kommer jeg til å ta den på det tidspunktet, tror jeg. Men jeg vil som alle andre se på dokumentasjonen og være sikker på at den er effektiv og trygg. Og hvis den er det, så tenker jeg at jeg kommer til å ta den vaksinen.

– Kan vi da dra på Syden-ferie i 2021?

– Det kommer litt an på om man får tilbudt vaksine til en stor del av den voksne befolkningen før sommeren.

Han utdyper:

– Klarer man det, vil ikke dette viruset sannsynligvis klare seg så godt lenger i Norge. Og det vil bli mye lettere å reise, også i Europa, fordi alle de europeiske landene vil vaksinere omtrent parallelt.

Annerledes jul

Men aller først skal også Nakstad feire det som blir en litt annerledes jul.

– Jeg har allerede avlyst et par ting som var planlagt, hvor det ville vært mer enn ti deltakere. så det blir en annerledes jul. Men jeg tror det kan bli en hyggelig jul likevel.

Han tror folk trenger å tenke på noe annet enn korona nå.

– Jeg tror folk gleder seg til jula nå, og at folk trenger et lite pusterom til å tenke på noe hyggelig. Kose seg litt, se på filmer på TV, og gjøre noe annet enn å se på nyheter om korona. Det tror jeg kan bli veldig godt for mange.

