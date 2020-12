Carla (38) dropper julegaver til barna for å kjøpe Botox og sko: – Nå er det mammatid

Den britiske trebarnsmoren er nok en gang i hardt vær etter at hun gikk ut i britiske medier og sa at hun ikke kommer til å gi barna sine julegaver i år.

SELVPLEIE: Carla Bellucci føler at hun trenger Botox og manikyrer etter at England gikk i lockdown. Foto: ITV

Denne jula bruker alenemoren bruke 80.000 kroner på seg selv.

Bellucci mener at de to barna som fortsatt bor hjemme, Tanisha (15) og Jayden (13), må lære seg å tjene sine egne penger.

Belluccis store drøm er at tenåringene kan tjene like mye penger på sosiale medier som for eksempel Kylie Jenner (23).

– Jeg anser meg selv som en supermamma som inspirerer dem, sier Bellucci, som selv tjener gode penger på lettkledde bilder på nett.

Hertfordshire-kvinnen har i år brukt store summer på nye tenner, Botox, fillere, manikyrer, ansiktsbehandlinger, klær og sko.

Fnyser av kritikken

Hun sier at hun bryr seg pent lite om at barna hennes smeller med dørene i frustrasjon over å ikke få noe av det ønsker seg til jul.

– Jeg bryr meg ikke om folk kaller meg bortskjemt eller selvopptatt. Jeg vet at jeg fortjener å bruke 80.000, sier hun til The Sun.

Hun mener at det er feil å skjemme bort barna i jula.

– Jeg tenker at foreldre som skjemmer bort barna i år er hyklere, sier hun.

Bråkebøtte

Carla Bellucci er kjent for å skape rabalder i Storbritannia.

I fjor innrømmet hun at hun i 2017 fikk dekket en neseoperasjon av helsevesenet fordi hun lot som om hun var deprimert.

Britene raste, ettersom de hadde betalt skatt for å fikse nesa hennes.

Tidligere har 38-åringen fortalt pressen at hun underviser barna sine hjemme, men at hun ikke følger læreplanen. I stedet lærer hun dem å bruke TikTok og Instagram.

Hun har tidligere fortalt at hun ønsket at datteren, som da var 14 år gammel, skulle få Botox.

GRATIS OPERASJON: Carla Bellucci fikk gjennomgå da hun innrømmet å ha løyet til helsevesenet for å få en gratis neseoperasjon. Foto: Carla Bellucci/Instagram

– Nå er det mammatid

Nå mener Bellucci, som denne uka punget ut for nye fasettenner, altså at det er på tide å droppe barnas julegaver.

– Lockdown gjorde meg stressa, så jeg trenger å skjemme meg selv bort. Jeg har alltid kjøpt fine ting til barna i jula, men nå er det mammatid, sier hun.

Hun sier at mødre som skjemmer bort barna sine og ikke bruker penger på seg selv, slutter å bry seg om seg selv.

– Det er derfor de ender opp som skilte, og at mennene deres stikker. Ingen vil ha en stygg mamma. Du må jobbe med å se bra ut, og mødre som skjemmer bort barna sine gjør ikke det. Det skal ikke skje meg, sier hun.

Håver inn på sexy selfies

Da England gikk i lockdown, åpnet Carla Bellucci en konto på OnlyFans, hvor folk betaler 130 kroner i måneden for å se henne lettkledt.

Tidligere har Bellucci skrytt av at hun tjente 10.000 kroner bare den første uka på OnlyFans.

– Jeg vet at mange kvinner som skjemmer bort barna sine opplever at ektemennene deres løper til min OnlyFans-konto fordi jeg kommer med glamour, og konene deres har latt seg selv forfalle, sier hun.

Carla Bellucci sier at hun er klar over at hun provoserer, men at hun bryr seg fint lite om all kritikken.

– Jeg vet at folk kommer til å slakte meg, men jeg bryr meg ikke. Barna kommer til å takke meg senere, avslutter hun.