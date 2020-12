Ada Hegerberg har forlenget avtalen med Lyon

Lyon bekrefter fredag på sine hjemmesider at Ada Hegerberg (25) har signert en ny avtale med klubben som strekker seg frem til 2024.

Den opprinnelige avtalen gikk ut sommeren 2021.

Hegerberg har vært satt ut av spill med en korsbåndsskade den siste tiden, men begynner å nærme seg en retur.

– Dette er klubben i mitt hjerte. Jeg ønsket å forlenge kontrakten fra start av fordi det ikke var noen tvil i hodet mitt. Lyon har alltid vært førstevalget mitt. Det gir meg ytterligere ro i sjelen til å komme enda sterkere tilbake, sier Hegerberg.

I et intervju med VG forteller Hegerberg, som ble historisk som første kvinne til å motta Gullballen i 2018, at den nye avtalen tok lengre tid enn hun hadde forventet å få på plass.

Hun har aldri vurdert å forlate klubben, men innrømmer at hun har vært misfornøyd med behandlingen hun har fått.

– Jeg har hatt problemer med måten jeg har blitt behandlet på i forbindelse med skaden min. Det har jeg fortalt klubben om, og jeg er glad for måten de har håndtert det på, at de har hørt på meg. I og med at jeg har valgt å forlenge kontrakten, er det et tegn på at det har blitt tatt tak i. De prøver å forbedre det, sier Hegerberg til VG.

Ifølge agent Alan Naigeon er den nye avtalen et godt steg på veien mot målet om å gjøre Hegerberg til den første kvinnelige fotballspilleren som tjener én million euro, 10,5 millioner kroner, i året - det inkluderer sponsorinntekter.

– Dette har aldri vært fokus for meg, men jeg vet at jeg har spilt meg inn i en posisjon der jeg får glede av den delen også, sier Hegerberg.

Hegerberg har vunnet seks ligatitler, fem cuptitler og fem Champions Leauge-titler i sin tid i den franske storklubben.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Hegerberg eller Naigeon for en kommentar.