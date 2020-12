– Dette har jeg klokkertro på

Den nye toppsjefen for Aker Solutions om hva teknologi og titusenvis av arbeidsplasser i Norge kan brukes til når oljealderen går mot slutten.

Norge kan være inne i det siste tiåret med nye, store olje- og gassutbygginger på sokkelen. Sterkt press for bruk av fornybare energiløsninger driver nå industrien til mer satsing på nye energiformer - også med bruk av allerede utviklet teknologi.

Konstruksjoner til olje- og gassutvinning kan være et godt grunnlag for helt andre bransjer, forteller Kjetel Digre, ny konsernsjef for Aker Solutions, i TV 2-programmet Bare business.

Oppdrett til havs

En mulighet er oppdrettsnæringen. Flere sjømatselskaper ser nå på fordeler ved å flytte anlegg langt ut fra kysten, som for eksempel kan redusere problemene ved lakselus.

Kjetel Digre er ny konsernsjef i Aker Solutions. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

– Det de gjør på oppdrettssiden nå er å se på større anlegg og mer kompleksitet med digitalisering, forteller Digre.

Oppdrettsanlegg ute på åpent hav vil trenge en helt annen type konstruksjoner enn merdene som nå brukes i fjorder eller nær kysten.

– Da møter de et hardt miljø i havet som trenger ingeniørløsninger, robusthet og størrelse som vi kan alt om fra olje og gass, sier Digre.

Havvind

Enda større muligheter og potensiale internasjonalt venter leverandørindustrien i flytende havvind. Her er Storbritannia allerede i front, og det jobbes med store planer i blant annet Sør-Korea og utenfor kysten av Afrika.

– En offshore flytende vindmøllepark har veldig mange likheter med det komplekse i olje og gass. Her må det spille sammen: kontrollsystemer, store, tunge løft, og så videre. Og igjen er det veldig relevant med det vi kan i norsk industri, og med våre folk. Her skjer det masse i mange regioner i verden, sier Digre.

– Bør norske selskaper være mer offensive på dette?

– Vi i Aker Solutions er i gang med prosjekter i alle disse nye segmentene- havbruk, vind, CO2-fangst, og så videre - og det tror jeg de fleste andre også er. Men så er vi litt i starten av ting, og her kan myndighetene legge forhold til rette og skape forutsigbarhet, sier Digre.

Den nye oljen?

Industrien mener det haster med en debatt om rammevilkår som kan sikre planlegging av flere prosjekter innen for eksempel havvind. Nå jobbes det i Norge kun med havvind for å redusere utslipp fra oljeplattformer.

Aker Solutions-sjefen mener også det er nødvendig med økonomiske bidrag i en startfase før prosjektene er lønnsomme, slik regjeringen nylig har gjort med CO2-fangst-prosjektet Northern Lights.

– Det er subsidier nå for denne første fasen når vi går mot CO2-fangst og lagring. Når vi går mot havvind er myndighetene sentrale. Så skal vi etterhvert ta ansvar for å sikre en lønnsom industri, sier han.

Når Norge går inn i en ny fase med færre olje- og gassprosjekter, må vi klare oss med mindre inntekter inn i statskassen. Men i de nye bransjene kan leverandørindustrien også etter oljealderen bruke ressurser, kunnskap og arbeidskraft, mener Aker Solutions-sjefen.

– Er dette den nye oljen?

– Ja, jeg har klokkertro på det. Vi må gjøre dette nå, og vi må forte oss litt. Olje og gass går jo mot en slutt, så det vil være mulig å jobbe med det nå - og samtidig sørge for at vi endrer oss, sier Kjetel Digre.

