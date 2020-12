Derfor drikker ikke Marcus og Martinus (18) alkohol

For Marcus og Martinus Gunnarsen skulle 2020 bli et travelt år fylt med konserter rundt i Europa. Det satte imidlertid koronapandemien en stopper for.

– Vi har som regel vært veldig travle gutter. Vi har reist, hatt konserter og jobbet veldig mye, så det her året har ikke vært som de andre, forteller Martinus til God morgen Norge.

Det har derfor blitt mye tid hjemme i Norge på superduoen som i februar fylte 18 år.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Kjørte opp på 18-årsdagen

Og første utfordring for de ferske 18-åringene ventet allerede på bursdagen 21. februar. Da skulle nemlig begge to ha oppkjøring.

Marcus hadde time før Martinus, og han innrømmer at han var litt nervøs.

– Hun jeg kjørte med ble kalt strykejernet, fikk jeg høre, så jeg var litt nervøs. Men det gikk greit og jeg bestod. Da var jeg veldig lettet, forteller Marcus.

Etter at Marcus var ferdig, kom han inn med et stort smil og ønsket Martinus lykke til.

– Da følte jeg presset. Hvis jeg ikke hadde stått hadde jeg fått høre det. Men det gikk bra, vi bestod begge to og det ble god stemning, sier Martinus.

Tar avstand fra alkohol

Selv om tvillingene nå er gamle nok til å drikke alkohol, velger de bevisst å holde seg unna.

– Vi har ikke hatt noe spesielt lyst på det, og da trenger vi jo egentlig ikke å drikke det. Og så handler det om å være rollemodeller for andre. Man har jo ikke lyst til å være helt klin kokos og bli tatt video av, og så blir det lagt ut. Så vi har valgt å være litt mer ordentlige og passe på hva vi gjør, forklarer Marcus.

De to brødrene har foreløpig heller ikke funnet kjærligheten, og de innrømmer at det kan være litt vanskelig å stole på folk.

– Man vet jo aldri om de vil bli kjent med deg for den personen du er, eller for det du har og det du holder på med, utdyper Martinus.

– Men men finner vel ut av det etter hvert. Det kommer når det kommer, skyter Marcus inn.