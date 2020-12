Avslører detaljer om kongefamiliens juletradisjoner: – Det er som å komme inn i en Disney-verden

Julemat, presanger og familie er et fast innslag hos de fleste nordmenn under julefeiringen, og det samme gjelder for kongefamilien vår.

Og få vet mer om hvordan det foregår når kongen og dronningen inviterer inn, enn kongehusekspert og tidligere lakei på slottet, Tove Taalesen. Hun henviser til kongsseteren som et yndet sted for kongeparet å tilbringe julen.

– Det er ingenting som er så magisk som kongsseteren i jula. Det blir som en gammeldags Prøysen-jul. Det er som å komme inn i en disneyverden som jeg drømte om da jeg var liten, forteller hun.

Spiser grøt og går rundt juletre

Alle familier har sine tradisjoner, også kongefamilien. Da dronning Maud og kong Haakon kom til Norge i 1905, valgte de å invitere alle de ansatte på slottet til en juleavslutning.

De ansatte ble invitert inn i den store festsalen der det var pyntet et stort juletre. Dette er en tradisjon som kongen og dronningen har videreført.

En slik feiring har også Taalesen deltatt på.

– Det er helt fantastisk å oppleve slottet pyntet til jul. En slik feiring er ganske høytidsstemt, man går rundt juletre og spiser grøt sammen, før man avslutter med utdeling av julegaver, forklarer hun.

Noe av det hun selv har fått i gave er tallerkener med kongeparets monogram.

Kongelige tradisjoner

Der den britiske kongefamilien gjerne stiller med syv forskjellige antrekk til sin feiring, har vår egen kongefamilie en litt mer avslappet tilnærming. Men noe forskjell er det likevel.

– I norske familier er det ofte nissen som kommer med gavene. Hos kongefamilien ligger alle gavene på et bord. Det blir ikke så kaotisk som hos de fleste andre familier.

Kongefamilien skal i år feire jul sammen på Skaugum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun forklarer at hver enkelt har hvert sitt bord der gavene ligger. Der kan hver og en åpne sine gaver og ha god oversikt over det man har fått.

– Dette er noe som både den britiske og norske kongefamilien gjør.

Spegris med eple i munn

Taalesen kan ikke gi et konkret svar på hva kongefamilien spiser til jul, men hun forteller en historie hun har hørt via prinsesse Märtha. Historien om da prinsesse Astrid skulle feire jul i Brasil.

– Prinsesse Astrid hadde vært veldig nøye på at de skulle ha spegris til jul, og prøvde å forklare hushjelpen hvor viktig det var at grisen ble servert med eple i munnen og persille i ørene, forteller Taalesen.

Men når man selv ikke kjenner tradisjonen kan det være lett å misforstå, og det hele endte med at det var hushjelpen selv som stilte med eple i munnen og persille i ørene.

Pynter med samtaleåpner

En av dronningens fest-tradisjoner har Taalesen selv tatt med seg.

– Dronningen er flink til å bruke kunstgjenstander og ting hun tidligere har fått i gave som en del av det pyntede festbordet.

Den tidligere lakeien forteller at dronningen har et øye for detaljer, og er vant til å underholde mange gjester. Da kan det enkelte ganger vært fint å ha noe som hjelper for å få samtalen til å flyte.



– Dronningen kan for eksempel sette frem en vase hun har fått i gave av en av gjestene, dermed gjør hun litt stas på gjesten og det er en fin samtaleåpner for de andre gjestene, forklarer hun.

Selve julaften for kongefamilien er en privat begivenhet. Slottet har opplyst til NTB om at i år skal hele familien feire på Skaugum hos kronprinsfamilien.