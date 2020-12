Person på frifot pågrepet etter skyting i Stavanger

STAVANGER (TV 2): Like etter klokken 13 ble mannen som var på frifot etter skytingen på Los Tacos i Stavanger pågrepet på et hotell i sentrum.

Det var like før midnatt at en mann i 20-årene ble skutt inne på restauranten Los Tacos i Stavanger sentrum.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal fornærmede være ansatt ved restauranten og avisen skriver at han skal ha blitt skutt i halsen.

– Den skadde ble funnet i lokalet. Han ble fraktet til Stavanger universitetssykehus hvor han fortsatt får behandling. En mann som befant seg på stedet er siktet for drapsforsøk. Denne mannen ble avhørt i natt, men vi ønsker ikke gå inn på hans forklaring nå, sier politiadvokat Lars Ole Berge.

Pågrepet på hotell

I en pressemelding like etter 13.30 fredag opplyser politiet at mannen som var på frifot er pågrepet av politiet. Han ble pågrepet på et hotell i sentrum av byen.

Berge opplyser på pressekonferansen at hendelsen restauranten skjedde etter stengetid. Ifølge Berge hadde de siktede og den fornærmede en avtale om å oppholde seg der etter stengetid.

– Relasjonen mellom den fornærmede og de siktede er ukjent. De to siktede er bekjente, sier Berge.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Lars Ole Berge etterforsker saken. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Mannen i 20-årene ble fraktet til Stavanger Universitetssjukehus med det som ble betegnet som alvorlige skader.



Tidlig fredag morgen meldte politiet at en mann i 30-årene, som befant seg på stedet, var pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Erkjenner ikke straffeskyld

Knut Lerum er forsvarer for en av de siktede. Hans klient erkjenner ikke straffeskyld.

Forsvarer Knut Lerum. Foto: Gunnar Ringen Johansen/TV 2

– Jeg kan ikke si så mye foreløpig, for det er tidlig i etterforskningen, og kort siden jeg kom inn i saken. Men det jeg kan si er at min klient ikke erkjenner straffeskyld, sier Lerum til TV 2.

Han vil ikke uttale seg om hva hans klient mener har skjedd, men forteller at han er fortvilet.

– Han har det ikke spesielt godt. Han er fortvilet, og det må ses i sammenheng med at han ikke erkjenner straffeskyld, sier forsvareren.

Politiadvokat Berge sier til TV 2 at den pågrepne mannen er samarbeidsvillig.

Sperret av område

SPERRET AV: Krimteknikere har jobbet inne i restauranten fredag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Fredag formiddag har politiet vært sparsommelige med opplysninger om hva de mener har skjedd inne på restauranten, og hvorfor de involverte befant seg der etter stengetid.

I morgentimene har et område rundt restauranten, som ligger i umiddelbar nærhet til Vågen i Stavanger, vært sperret av.

Krimteknikere har jobbet med tekniske undersøkelser på stedet.

Eieren av Los Tacos har ikke besvart TV 2s henvendelser fredag.