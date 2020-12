8000 vaksinedoser til Oslo i romjula - dette er planen

Oslo har planene klare for hvordan de skal vaksinere befolkningen. – Tilgangen på vaksinen blir flaskehalsen, sier helsebyråden.

Fredag har alle landets kommuner frist til å levere en plan for hvordan de skal vaksinere befolkningen.

2. juledag kommer de første vaksinedosene til Norge. Da vil det komme 10.000 doser. I løpet av romjula vil det komme ytterligere 40.000 doser.

8000 av de første dosene blir sendt til Oslo.

Det opplyser helsebyråd Robert Steen (Ap) til TV 2.

Vaksineringen skal foregå i fire prioriteringsgrupper. Listen er det nasjonale myndigheter som har bestemt:

Alle sykehjemsbeboere skal vaksineres først. Vaksineringen i Oslo vil komme i gang før nyttår

Deretter får alle over 65 år tilbud om vaksine

Personer mellom 18 år 65 år i risikogruppen

Resten av befolkningen

– Når vi får 8000 doser i løpet av romjula, vil det holde til de 4100 sykehjemsbeboerne, sier Steen, som viser til at alle må få to doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen med tre ukers mellomrom.

Det er en forutsetning at vaksinen først blir godkjent og at leveransene går som planlagt. Det europeiske legemiddelverket (EMA) vil møtes mandag for å vurdere om de skal godkjenne vaksinen eller ikke.

Flaskehalsen

Blir vaksinen godkjent, regner kommunen med å få flere doser i januar og februar som skal gå til de over 65 år. I Oslo bor det 83.000 personer som er over 65 år.

– Det vil nok ta noe tid før vi får nok vaksine til å dekke alle de eldre, vil nok ta noe tid ut i januar og februar måned, sier Steen.

Helsebyråden sier at de regner med å få minimum 500.000 doser før påske.

TIL NORGE: Det vil komme rundt 2,5 millioner vaksinedoser til Norge første halvår 2021, de fleste av dem i første kvartal. Foto: Dado Ruvic / Reuters / NTB

– Det er ikke en stor mengde ut fra hva vi er vant med å vaksinere. Det blir tilgangen på vaksinen som blir flaskehalsen, sier Steen.

Oslo har lagt en plan for at de kan vaksinere mellom 60 000 til 80 000 personer i uka hvis de har nok vaksine.

Første halvår 2021 vil det komme 2,5 millioner vaksinedoser til Norge.

Det er nok til å vaksinere 1,25 millioner nordmenn, tilsvarende 70 prosent av alle i risikogruppen og helsepersonell som jobber med pasientkontakt.

Dette er planen

Det er de 15 bydelene og fastlegene som vil få ansvar for å vaksinere de eldre og risikogruppene.

Det skal etableres 15 bydelsvise vaksinasjonssentre, hvor er opp til bydelene

Fire regionale vaksinasjonssentre, som idrettshaller, i nord, sør, øst og vest

Tre vaksinelinjer i hver bydel, to skrift to ganger i uka, som gjør at hver bydel kan vaksinere 4200 personer i uka

Fastlegene får ansvar for å kontakte personer i risikogruppen med tilbud om vaksine

– Resten av befolkningen kommer nok ikke til å bli vaksinert før til sommeren neste år, sier Steen.

Helsebyråden sier det er viktig at folk ikke ringer fastlegen sin for å spørre om vaksine, de ringer deg.

– Vi kommer til å kontakte de som er i prioriteringskøen, hvor man skal møte opp og når. Her vil det ikke hjelpe å ringe noen. Alle vil få beskjed når de får tilbud, sier han.

– Viktig at mange blir vaksinert

Steen sier vaksinen er trygg, selv om utviklingen har gått lynraskt.

– Selv om vaksineutviklingen har gått fort, har det ikke gått på bekostning av kvaliteteskontrollene. Godkjenningsprosessen har vært like god. Det har gått fort fordi vi er i en global pandemi, sier han.

– Hvor viktig er det at alle vaksineres?

– Det er viktig at en stor nok andel blir vaksinert for å bekjempe pandemien. Det er en frivillig ordning, og det er opp til hver enkelt, men om ikke en stor nok andel vaksinerer seg, vil vi måtte leve med viruset, sier helsebyråden.

Det er av praktiske årsaker til at Oslo og Oslo-regionen får vaksinedoser først. De resterende dosene vil bli fordelt i tråd med anbefalingen fra FHI.

Vaksinen fra Pfizer/BioNTech må lagres i spesialfrysebokser, og den må settes innen fem dager etter at den er tatt ut av fryseren.

Totalt vil Norge få 50.000 doser i romjula, 10.000 av dem kommer 26. desember, ikke på julaften som tidligere anslått.

Pfizer melder også at Norge og de andre landene i EU i januar vil motta om lag 40 000 doser i uken, skriver regjeringen på sine nettsider fredag.