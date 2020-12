«Petter Uteligger» tilbake med ny dokumentarserie

– Det er livsviktig å ha noe å gå til som gjør hverdagen meningsfull, konstaterer Petter Nyquist.

Og 42-åringen vet hva han snakker om, for han har sett hvor mye det betyr å ha noe å gå til – noe å gjøre – i hverdagen. Siden den 52 dager lange «ekspedisjonen» i Oslos gater for seks år siden har han viet store deler av livet sitt til å skape lyspunkter for mennesker i gate- og rusmiljøet.

Inspirert av gatelag

I januar kommer det en ny dokumentarserie på TV 2. Denne gangen har Nyquist fulgt prosjektet «Idretten skaper sjanser» i over ett år.

Prosjektet er inspirert av den vellykkede satsningen på gatelagfotball – egne fotballag for rusavhengige – som startet i Fredrikstad Fotballklubb i 2011.

Gjennom et samarbeid mellom Idrettsforbundet, Skiforbundet, Cykleforbundet og Rytterforbundet har «Idretten skaper sjanser» opprettet aktivitetstilbud innenfor sykling, ridning og langrenn.

Nye bekjentskaper

PÅ LAG: Carina og Ole Magnus er kjærester og lagkamerater på Fredrikstad FKs gatelag. Foto: Teddy TV

Gjennom dokumentarserien følger Nyquist flere personligheter fra de ulike gruppene. Fra gatelaget i Fredrikstad blir seerne kjent med samboerparet og lagkameratene Carina og Ole Magnus.

Fra sykkelgruppa møter vi samboerparet Line og Richard som prøver å gjenopprette en stabil og rusfri hverdag, samtidig som de ligger i hardtrening for å nå målet om å sykle Giro d'Italia.

SYKKELFRELST: Samboerparet Richard og Line sykler flere timer hver dag. Sammen, på hvert sitt sykkelsete, skal de nå målet om en rusfri hverdag. Foto: Teddy TV

En lysere hverdag

Seerne møter Morten, som håper på å finne idrettsglede i skigruppa, og Anita, som selv om hun aldri tidligere har sittet på en hesterygg, blir en del av ryttergruppa.

– Det har vært veldig morsomt å se utviklingen blant deltakerne. Én ting er at idrett er positivt for den fysiske helsa, en annen ting – som er minst like viktig – er at mestringen og samholdet de opplever gjør godt for den mentale helsa også, sier Nyquist.

Han er ikke i tvil om at «Idretten skaper sjanser» har bidratt til en lysere hverdag for mange.

– Veien tilbake til et vanlig liv er lang for mange, og det dukker stadig opp skjeletter i skapet som må håndteres. Det å ha noe å gå til, og et fellesskap å støtte seg på når ting går trådt, det har mye å si, forklarer Nyquist.

Hyller engasjementet

42-åringen hyller også trenerne i prosjektet.

– Selv om de færreste av dem har erfaring med rusavhengige fra før, har de vist et enormt engasjement – også utenfor treningsarenaen, sier Nyquist.

Han håper at serien kan inspirere flere til å ville starte opp et tilbud eller inkludere mennesker som trenger det.

– Det er ikke alle trenerne i prosjektet som er profesjonelle, det er også privatpersoner som har åpnet dørene. Kanskje sitter det noen der ute med for eksempel en ekstra kajakk eller to, og tenker at de vil ha turkamerater, sier Nyquist entusiastisk.

Dokumentarserien «Petter Uteligger – idretten skaper sjanser» har premiere på TV 2 og TV 2 Sumo 24. januar.