«Ingen er i nærheten av å matche Norge i EM»

Norge på sitt beste er en umulig oppgave for Danmark i semifinalen.

Norge - Danmark klinger godt i alle håndballører. Det har ikke vært få klassiske oppgjør mot danskene siden Norge tok steget opp i verdenseliten.

På 1990-tallet var det danskene som dominerte og stort sett gikk seirende ut av kampene mot Norge, og av mesterskapene. Anført av Anja Andersen, Camilla Andersen, Anette Hoffman, Janne Kolling, Anne-Dorthe Tanderup, Susanne Munk Lauritzen, og med Ulrik Wilbek på benken, så dominerte danskene internasjonal kvinnehåndball.

Men utover 2000-tallet har Norge vært storesøstre. Det er Norge som har vunnet mesterskap, og det er Norge som har gjort danskene frustrerte.

Etter mange år i skyggenes dal, begynner nå håpet å vokse hos danskene igjen. De har en ny generasjon spillere på vei opp. Den danske ligaen er ikke lenger spekket med utenlandske stjerner som gjør det vanskelig for danske spillere å få nødvendig spilletid på høyt nok nivå. De har kanskje verdens beste målvakt i Sandra Toft. Og de har fått en veldig spennende trener på plass. Alle piler peker i riktig retning.

Likevel sier all sunn fornuft at det blir nok en bråstopp mot Norge. For Norge har endelig alle nøkkelspillere på plass og i form. Det har man egentlig ikke hatt siden man tok EM-gull i 2016. Det balltempoet Norge kan sette opp med Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk er det ingen andre som har inne. Og det er ingen forsvar som har klart å stoppe dem så langt i EM.

Men det var ingen som trodde Danmark skulle ha en mulighet mot Russland heller. Den kampen endte med dansk sjumålsseier og tur på NAV for russernes landslagssjef Ambros Martin.

Hvor ligger så danskenes mulighet mot Norge? Jesper Jensen er en slu rev på den danske benken. Han er spesielt god på defensiv organisering. Han vet veldig godt at han må outsmarte Thorir Hergeirsson og komme med noe nytt. For spiller for spiller og i normalt spill er Norge klart bedre.

Jeg blir ikke overrasket dersom Jensen har lest litt i historiebøkene og sett litt på hva som har vært nøkkelen når Danmark har slått Norge tidligere. Og så tror jeg han fort kan børste støv av planen han selv benyttet mot Slovenia i åpningskampen i EM.

Da Danmark var best på 90-tallet, så var taktikken mot Norge enkel. Tett igjen i midten og la de norske kantspillerne få skyte. Det kan fort bli en del av planen igjen.

Mot Slovenia valgte Jensen å la venstre kantspiller Lærke Nolsøe ligge langt fremme på den slovenske høyre bakspilleren Ana Gros. Da kunne de flytte den nest ytterste forsvarsspilleren inn i midtforsvaret for å få et overtall i midten. Samtidig så gamblet de på at Slovenias høyreving ikke ville ha verdens høyeste uttelling dersom ballen ble spilt direkte til henne fra midtback.

Vel vitende om at Stine Skogrand egentlig er bakspiller, og ikke har det største skuddrepertoaret fra kant, så mistenker jeg at vi får se noe lignende. Stopper de Nora Mørk og Toft vinner duellen med Skogrand, så må Hergeirsson velge om han skal sette inn Malin Aune eller Marit Jacobsen på vingen. Da må han vurdere om han tør gjøre to forsvar-/angrepsbytter. Det liker han dårlig.

Fremover kommer nok danskene til å kjøre videre på med sitt enkle angrepsspill. Målet blir nok å lokke Kari Brattset Dale og Marit Malm Frafjord frem på mellomdistanse, slik de gjorde med det russiske midtforsvaret. Da får de flere spiller mot spiller-dueller mot Norges nest ytterste forsvarsspillere. Noe som ikke nødvendigvis er bra sett med norske øyne.

Men selv om danskene treffer med taktikken, så er det ikke sikkert de klarer å gjøre det mer enn litt jevnt. For Norge på sitt beste er det ingen som kan matche i dette mesterskapet. De norske jentene er rett og slett for gode. I hvert fall hvis en av Katrine Lunde eller Silje Solberg har dagen helt bakerst.

Og ingen er mer sugen på gull enn Nora Mørk. Jeg ser ikke bort fra at dette er kampen hun sikrer seg toppscorertittelen i EM. Hvis ikke danskene lykkes i å ta henne ut av kampen, så tror jeg det kan bli et skikkelig «Nora-show», med Sandra Toft i en utakknemlig statistrolle.

På søndag er det EM-finale, og den skal Norge være en del av.