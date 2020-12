Brannvesenet advarer: – Kan ende katastrofalt

Det er ikke bare olje og fett som kan ta fyr og starte en brann. Nå ber brannvesenet folk være forsiktig under julebaksten for å unngå brannfarlige situasjoner.

De neste dagene er det mange som skal bake pepperkaker og forberede til julemiddag. Det betyr at komfyren og kjøkkenet vil bli flittig brukt i de fleste norske hjem.

Men julekosen kan ta en brå vending hvis man ikke er oppmerksom på de potensielle brannfarene som er knyttet til komfyren.

– Komfyren er noe av det mest praktiske vi har i hjemmet vårt, spesielt nå i julen. Samtidig er det et faktum at det kan ende katastrofalt hvis man ikke er forsiktig, sier informasjonsrådgiver i Vestfold Interkommunale Brannvesen, Arnt E. Folvik.

STEKEPANNE: Slik så kjøkkenet ut etter at det tok fyr i en stekepanne. Foto: VIB

Skulle bare smelte smør

I perioden lille julaften til første nyttårsdag ble det i fjor meldt inn 471 forsikringsskader som knytter seg til branntilløp. Det viser skadestatistikk fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

De fleste er klar over at det fort kan ta fyr i fett og olje, men dette er ikke de eneste matvarene man bør holde et øye med.

Brannvesenet i Vestfold har flere ganger rykket ut til komfyrbranner som startet da noen bare skulle smelte litt smør.

– Sukker og smør kan også ta fyr og i verste fall føre til en dødsbrann, sier Folvik.

Fredag gikk de ut med en oppfordring på sin Facebook side for å be folk være forsiktige under julebaksten og julemiddagen.

– Det er fort gjort at man bli distrahert av en telefon som ringer eller et barn som gråter. Da er det viktig å ikke glemme det som står og koker på komfyren, sier Folvik.

Vær oppmerksom

Det er vanligvis ganske hektisk rett før jul og det er derfor ekstra viktig å være oppmerksom når man bruker ovn og komfyr.

– For noen år siden måtte vi rykke ut til en komfyrbrann som startet fordi en dame la julegavene sine på komfyren og ved et uhell skrudde på varmen. Da tok det fyr ganske raskt, sier Folvik.

Han har flere tips til hva man bør gjøre for å minke brannfaren.

– Det er veldig viktig at man ikke bruker komfyren når man er full eller rusa. Hvis man glemmer å skru av komfyren eller sovner kan en brann spre seg i løpet av kort tid, sier Folvik.

Det er også viktig å ha det ryddig rundt komfyren, slik at det ikke er noe som kan ta fyr hvis det først begynner å brenne,

– Det er ikke så mye som skal til for å ha en trygg og god jul. Hvis du har fungerende røykvarslere og husker å blåse ut alle levende lys og skru av komfyren har du gjort det viktigste, sier Folvik.