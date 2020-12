Gaute Ormåsen om savnet: – Jeg tror ikke jeg skjønte at de ikke kom til å være der for alltid

Gaute Ormåsen er pappa til to små og reflekterer over hva hans besteforeldre betydde for ham selv da han var liten.

I jula blir ofte savnet stort etter dem som ikke er her lenger, og som vi gjerne skulle feiret en jul til sammen med.

Gaute Ormåsen mistet bestefaren sin for mange år siden, men savnet er der for alltid. Han tror det er fort gjort å tenke at besteforeldre skal være der for alltid.

BESTEFAR: – Jeg tror ikke jeg skjønte at de ikke kom til å være der for alltid. Det hadde vært gøy å få oppleve den tida igjen, sier Gaute Ormåsen. Foto: Privat

Han har skrevet en sang som har sneket seg under huden på mange allerede. «Jul uten bæssfar», heter den.

– Den handler om bestefar, men den er egentlig til alle barn og unge som har besteforeldre. Budskapet er at man må huske å være takknemlig, sette pris på dem mens man ennå har dem, sier han til God morgen Norge.

– Det hadde vært gøy å oppleve igjen

Han forteller at han har satt veldig pris på sine besteforeldre.

– Men jeg tror ikke jeg skjønte at de ikke kom til å være der for alltid. Det er noe jeg har reflektert over når jeg har blitt eldre. Den tida var jo altfor kort. Og det å feire jul med besteforeldre og sånn, det hadde vært gøy å få oppleve det igjen, forteller han.

Nå er det hans foreldre som har tatt over stafettpinnen.

– Nå er det på en måte moren og faren min som har tatt over den besteforeldrerollen. Og de er helt fantastiske. Faren min har blitt en fantastisk bestefar som spiller spill og som alltid har god tid til alle.

Gaute Ormåsen forteller at han har mange onkelbarn og så har han to små selv, på to og fire år.

– Jeg håper de husker å sette pris på det, at de ikke tar det for gitt og tenker at det varer for alltid. Jeg blir helt rørt når jeg snakker om det, sier han beveget i stemmen, mens han tar seg til øynene og smiler forsiktig.

Han minnes besteforeldrene med gode historier.

– Det betyr mye med besteforeldre. Jeg husker veldig godt da jeg og broren min var små, så sto vi og ropte på farfar før han kom og gledet oss veldig.

En helt spesiell gave

Det var alltid veldig stas, da han kom på besøk.

– Vi var veldig glad i han. Han var en fantastisk farfar. Han bodde ikke i Brumunddal der vi bodde, så vi så han litt for lite kanskje, men det var veldig stas når han først kom.

Han har flere gode minner og husker godt at han fikk en helt spesiell gave fra bestefaren sin.

– Jeg husker veldig godt et minne. Det var tidlig på morgenen. Jeg løp ned for å legge meg i senga sammen med han. Han sang sangen som heter «Sov dukkelise», en sang jeg egentlig ikke har hørt så mye, men han sang den da. Så fikk jeg min første kassettspiller fra han. Det var nok mamma og pappa som hadde kjøpt den for han, men for meg så var den fra han da. Den sto igjen i huset vårt sikkert 15 år etter at han var borte og minnet meg om han. Den ble flittig brukt.

FAMILIEBILDE MED BESTEFAR I MIDTEN: – Vi var veldig glad i han. Han var en fantastisk farfar. Han bodde ikke i Brumunddal der vi bodde, så det var veldig stas når han kom på besøk. Foto: Privat

Han synger også om det å bli igjen alene. Når man mister partneren man har hatt hele livet, slik som bestemoren hans opplevde.

– Det er det jeg har prøvd å danne et bilde av, de to som har vært sammen hele livet. Så plutselig er det bare en, da. Så kommer jula og jula skal jo være fin. Så selv om man savner noen, så skal man pynte og det skal jo være koselig. Det er noe jeg ville pakke inn i låta, se det litt fra bestemor sitt ståsted, forteller han.

Spesiell jul for mange

Det blir jul uten bestefar og bestemor for veldig mange i år.

– For vår del i familien, så skal mine foreldre være alene for første gang på veldig lenge. Fordi det er litt for risikabelt å møte alle oss. Heldigvis har vi Facetime. Det hjelper jo litt, forteller han før han fortsetter:

– Jeg tenker på alle de som er på sykehjem. Jeg har med søstera mi her i dag, på piano, og hun jobber på et aktivitetssenter. Hun fortalte at hvis de gamle drar hjem til jul, så må de i karantene etterpå. Så det blir vanskelig for mange i år, det å feire jul med besteforeldre rett og slett.

Selv øyner han et lys i tunellen.

– Vi vet jo at dette går over, nå begynner de snart med vaksinering, i romjula har jeg skjønt. Men det viktigste budskapet til de unge som har besteforeldre de er glad i, er å minne dem på at man aldri vet.

Gaute Ormåsen ønsker å skape gode minner for egne barn. Så håper han at det blir mer julefeiring med besteforeldre etter hvert.

– Vi får hvert fall besøk av en bestefar i jula, fra svigerfamilien, så det hjelper.