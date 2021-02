Sykehusprestene må trøste uten å klemme: – Du vil så gjerne strekke ut hånden

I korridorene på Rikshospitalet stimler det av folk. Hvitkledde leger går i hurtig tempo, pasienter venter på tur og besøkende prøver å finne fram til sine kjære.

Midt i mylderet ligger et lite murbygg med døren på gløtt. Her inne er det mange som har søkt ro og trøst det siste året.

– Det har vært en spesiell tid, sier sykehusprest Bendik Baasland.

LYSGLIMT: For mange pasienter har sykehusprestene vært et viktig lysglimt. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Under koronakrisen har de norske sykehusprestene vært tett på pasienter, pårørende og sykehusansatte. De har sett hvordan restriksjoner og smittevern kan få store konsekvenser for både syke og friske.

– Jeg har snakket med mennesker som har levd et langt liv sammen, men som ikke får være sammen i det mest kritiske øyeblikket i livet på grunn av restriksjoner. Det gjør inntrykk, sier Braasland.

LAPPER I VEGGEN: Besøkende kan legge igjen lapper og bønner i sprekkene på sykehuskirkens vegger. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Fotball og Jesus

Som sykehusprest er ingen dager like. Bendik vet aldri hva som venter når han går inn dørene på Rikshospitalet i Oslo.

– Mye av det vi gjør er knyttet til død og kriser. Når mennesker blir alvorlig syke eller mister noen de er glad i, får de ofte behov for å prate med noen, sier Braasland.

Sykehusprestene på Oslo Universitetssykehus har flere tusen samtaler i løpet av et år. Noen vil snakke om Gud og Jesus. Andre vil heller snakke om fotball og været.

PÅRØRENDE: Under koronakrisen er det flere pasienter, men færre pårørende som har tatt kontakt. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Under koronakrisen har Bendik merket at det er flere pasienter enn tidligere som har tatt kontakt.

De norske sykehusene innførte tidlig strenge besøksregler for å holde viruset ute. Det har ført til ensomhet og savn hos pasientene, og hektiske dager for sykehusprestene.

– Mange pasienter har blitt mer ensomme. Det er i utgangspunktet veldig ensomt å være syk. Denne ensomheten blir forsterket når de man er glad i ikke kan være til stede, sier Braasland.

Møte med koronapasientene

Harald Nydal er leder for prestetjenesten på OUS. Han forteller at reglene om avstand og smittevern har skapt utfordringer for sykehusprestene.

I møte med pasienter og pårørende skal sykehusprestene tilby nærvær og støtte. Nå må de vise nærhet på avstand.

BEGRENSET ANTALL: Det er kun lov med et begrenset antall inne i kirken. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Du vil så gjerne strekke ut en hånd til den som ber om det. Det har vært utfordrende å ikke kunne støtte folk rent kroppslig. Men gjennom ord og samtale kan vi likevel være en støtte for de som trenger det, sier Nydal.

Når prestene skal inn til pasienter med påvist smitte, må de ha på seg fullt smittevernutstyr.

STERKE INNTRYKK: Det har blitt sterke inntrykk for sykehusprestene under pandemien. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Iført gul smittevernfrakk, munnbind, hansker og visir har Bendik og Harald møtt alvorlig syke koronapasienter.

– De forteller om en vond tid og en sykdom som rammer hardt, sier Braasland.

Det har spesielt gjort inntrykk å møte koronapasienter som har ligget lenge på respirator.

– Noen kommer ut av det med sterke historier, sier Braasland.

Ikke nok med FaceTime

Også for sykehusprestene på Akershus Universitetssykehus har dagene vært annerledes og krevende.

– Vi har hele tiden jobbet for å finne nye løsninger. Det var aldri et alternativ å stenge ned prestetjenesten, sier Hilde Halsteinli Unsvåg.

Hun er seksjonsleder for sykehusprestene, og er en av seks prester som går i en 24-timers vaktordning ved Ahus.

AVSTAND: Eirik Mathisen og Hilde Unsvåg må holde god avstand til alle de møter. Foto: Ahus

Sykehusprestene har varierte dager, men Erik Mathisen har merket at noen ting er annerledes enn før pandemien traff Norge.

– Det er noe jeg gjør mer av og noe jeg gjør mindre av.

Det har blitt mange samtaler med pasienter, om de store spørsmålene og det nære og konkrete. Savnet etter familie og venner er et viktig tema for mange.

– Vi merker at mange pasienter trenger noen å snakke med. Det er fint med telefon og FaceTime, men det erstatter ikke det menneskelige møtet, sier Mathisen.

MENINGSFYLT: Jobben som sykehusprest er svært meningsfull, selv med nye utfordringer og arbeidsoppgaver. Foto: Ahus

Strekke ut en hånd

Det er mye fokus på smittevern når Hilde og Erik skal møte pasienter. Ofte er det nok å holde god avstand eller bruke munnbind, men hvis prestene skal inn til pasienter med påvist koronasmitte, må de ha fullt smittevernutstyr.

– Det føles litt fremmed og uvant, sier Unsvåg.

Når prestene tar på seg smittevernsutstyr, blir mye av ansiktet og kroppen dekket til. Da får blikket og ordene enda større betydning.

– Det kjennes fortsatt rart å ikke kunne strekke ut hånden mot den som ber om det, sier Unsvåg.

Sykehusprestene er likevel enige om at det har vært givende å jobbe under koronakrisen.

– Vi prøver så godt vi kan å være der for de som trenger det. Det gjør jobben veldig meningsfylt, sier Mathisen.