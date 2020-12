Premier League-spiller kan tangere Bales utrolige rekke

Oliver Burke har til gode å vinne i Premier League. Da passer det dårlig å spille for et lag som gjør det historisk svakt.

Sheffield Uniteds sesongstart har vært av det historisk svake slaget, med kun to poeng på 14 kamper i Premier League.

Det i seg selv er dystre tall som kan være tunge for noen og enhver.

Men for en av spillerne hersker det sågar også en personlig negativ statistikk som han garantert ønsker å få en slutt på når juletiden nå for alvor setter inn.

23 år gamle Oliver Burke har nemlig ikke kun lagets negative rekke å tenke på.

Han har faktisk aldri gått av banen med seier i sin Premier League-karriere.

Debuterte med nedrykk - kan tangere Bale

Kraftangriperen spilte 15 kamper uten å vinne en eneste av dem i sin første sesong i engelsk toppdivisjon, som endte med nedrykk i WBA i 2017/18, og i comebacket i divisjonen med Sheffield United denne sesongen tår han nå med åtte strake kamper uten trepoenger.

KLARTE IKKE Å VINNE: Premier League-kamper ble etter hvert «umulig» å vinne for Tottenham med Gareth Bale på laget. Dette er fra hans andre kamp i PL for Spurs, der han scorer sitt første mål i Premier League til 3-1 en halvtime før slutt. Kampen ender 3-3 ... Foto: Carl De Souza/AFP

Det gir 23 Premier League-kamper totalt uten seier, tall kun Gareth Bale - av alle - kan matche.

Den walisiske superstjernens start i Tottenham i 2007/08 og 2008/09 var nemlig av det merkelige slaget, og utrolig nok tok han ikke sin første personlige trepoenger før i sin 25. kamp, 26. september 2009.

Da kom det som etter hvert skulle vise seg å bli en av Spurs’ største suksesshistorier inn som innbytter fem minutter før slutt på stillingen 4-0 i en 5-0-seier over Burnley på White Hart Lane.

– Jeg tipper Burke har en brukbar mulighet til å tangere og kanskje til og med gå forbi, sa TV 2-kommentator Espen Ween da Sheffield United-vingens rekke ble tema i TV 2s Premier League-podkast for et par uker tilbake.

Wikestad spådde stor Burke-karriere for flere år siden

Burkes reise til Premier League har vært av annerledes sort, etter en gigantovergang fra Championship til RB Leipzig allerede som 19-åring sommeren 2016.

– Da han var purung i Nottingham Forest, spådde jeg ham en stor fremtid. Det kan det fortsatt bli. Han ble solgt til Tyskland, og det gikk ikke, men jeg håper liksom litt, for han har jo ferdigheter. Da han slo gjennom i Nottingham Forest i sin tid, så han ut som om han kunne bli «en million dollars», sier Kasper Wikestad i samme podkast.

KUN ETT MÅL: 25 kamper og en scoring ble fasiten for Burke i Bundesliga. Her er det daværende Ingolstadt-keeper Ørjan H. Nyland som stanser skotten. Foto: Guenter Schiffmann/AFP

Oppholdet i Bundesliga ble nemlig ingen suksess for spilleren som - ironisk nok - ble sammenlignet med en ung Gareth Bale, og Burke returnerte til England og sitt første møte med Premier League i WBA-farger sommeren 2017 for i overkant av 150 millioner kroner.

Dessverre for både ham og lagkameratene ble det nedrykk, og etter en høst uten særlig spilletid i Championship ble det utlån til Celtic våren 2019. Der ble Burke skotsk ligamester, før han forrige sesong var på et nytt utlån i spanske Alavés.

I sommer var det så slutt på tiden i WBA, da Chris Wilder hentet ham til Sheffield United der det ble underskrevet en treårskontrakt.

– Profetien kan oppfylles

Til tross for gode ferdigheter, har altså seierne uteblitt i Premier League også denne gang for den skotske landslagsspilleren. Men TV 2s ekspertise har ikke stengt døren for at Wikestads spådom om en stor fremtid kan gå i boks.

KJENNER ET TALENT NÅR HAN SER DET: Endre Olav Osnes, her som Årvoll-spiller i duell med VIFs Bård Finne i en cupkamp i 2018. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

– Han har fart, tempo, teknikk og punch. Så det er rart. Det der kan fortsatt materialisere seg. Den profetien kan oppfylles, sier Endre Olav Osnes i podkasten.

Boxing Day er det Everton som må overvinnes for at ikke Burke skal tangere Bales rekord.

Burkes 23 kamper gir ham for øvrig delt 2. plass på listen over kamper på rad fra start i en Premier League-karriere uten seier. De to andre som har like manger er Nicky Summerbee (23 for Swindon i 93/94) og Craig Fagan (en kamp for Birmingham i 02/03 og 22 kamper for Derby i 07/08. Hans første seier kom for Hull i 08/09-sesongen).

PS! Sheffield United er kun det tredje laget i den engelske toppdivisjonens historie som ikke har vunnet noen kamper før jul. De to foregående var Burnley i 1889/90 og Bolton i 1902/03.