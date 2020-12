Krisen ga jubelår for norske bønder

– Jeg tror tilliten til norsk mat og norske bønder har steget. Vi må gjøre det vi kan for å levere på den økte etterspørselen.

Det sier en storfornøyd storfebonde Bjørn Gimming mens han fôrer de storvokste kyrne på gården i Tistedal i Halden. Etterspørselen etter norske landbruksvarer er så stor at fjøs og åkre må utvides om dette fortsetter.

De overfylte kjøttlagrene vi så for et par år siden står nå tomme.

TOMME: De overfylte kjøttlagrene vi så for et par år siden står nå tomme. Foto: Christian Solberg, Glacio AS.

– Vi så jo det, at da Norge stengte ned, økte salget spesielt av storfe og gris. Folk holdt seg hjemme og stekte egg og bacon, sier direktør for Norturas organisasjon Totalmarked, Ole Nikolai Skulberg.

Kan ikke levere nok

Det har vært noen tøffe år for den norske bonden. Spesielt årene med flom i 2017, så det knusktørre året 2018, satte mange tilbake. Men i år har oppsvinget vært så stort at mange bønder har måttet gire opp.

Salget av lam har skutt i været med 12 prosent, behovet for storfe er nesten 20 000 tonn større en bøndene makter å produsere, behovet for svinekjøtt er over 6000 tonn høyere en den totale produksjonen.

Også etterspørselen etter melk og meieriprodukter har skutt i været, rett og slett fordi så mange av oss har laget mat hjemme dette året. Tall fra Tine viser at etterspørselen var så mye større enn produksjonsvolumet at det var på grensen til kritisk i tredje kvartal.

Halvannen milliard liter melk

To ganger dette året har melkebøndene fått utvidet sine melkekvoter, og bare i november ble det levert svimlende 125 millioner leter kumelk. Året under ett har nesten 1,4 milliarder liter blitt levert til drikkemelk og meieriprodukter.

I tillegg har det gitt utslag at vi ikke har reist, men inntatt våre måltider i hjemlandet.

– Mange har feriert hjemme, og inntatt måltidene i Norge i stedet for i utlandet, og det er vi veldig glade for, sier den fornøyde bonden i Tistedal, bare noen får kilometer fra grensen til Sverige.

Grensehandel gir effekt

Også fraværet av nordmenns grensehandel har gitt effekt, mener han.

– Mindre grensehandel har helt klart vært bra for norsk landbruk, sier han.

Norge er blant landene i Europa som bruker minst antibiotika i produksjonen av mat. Mange mener at den lave dødeligheten blant de som har blitt syke av korona, kan forklares med nettopp det. I land som Italia og Spania, der bruken av antibiotika i landbruket er svært mye høyere, har dødeligheten blant syke vært svært høy.

Storfebonden tror at tilliten til norskprodusert mat og norske bønder har vokst de siste månedene.

– Ja, jeg tror det. Verdien av norsk matproduksjon er jo en del av kriseberedskap, og det blir jo tydelig i en slik krise, sier Gimming.

Vil det vare?

Koronapandemien vil før eller senere forsvinne. Grensene mot Sverige vil åpne igjen, nordmenn vil reise utenlands og gå på restauranter igjen. Spørsmålet da blir om endringene i landbruket vi har sett dette året kan bli varige.

– Når vi nå girer opp produksjonen, så er vi jo avhengige av at folk fortsetter å etterspørre norsk mat, sier han.

– Om volumet på etterspørselen i Norge øker, vil bøndene kunne respondere på det, forsikrer Skulberg i Norturas Totalmarked.