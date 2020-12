Politimann saksøkes etter å ha meid ned Lionel (35) med vilje: – Jeg løp for livet

Videoen viser hvordan sheriffen i patruljebil kjørte ned en svart mann som løp over et jorde i bar overkropp etter å ha løpt fra stedet da han ble stoppet av politiet.

Lionel Womack, som tidligere var politietterforsker i Kansas City, hevder i et søksmål at han ble alvorlig skadet da Kiowa County-politibetjenten Jeremy Rodriguez kjørte over ham med vilje 15. august, skriver AP.

– Jeg løp for livet

Womack sier i en uttalelse at han ikke hadde kjørt over fartsgrensen, og at han ikke var påvirket av noe da han ble stoppet av politiet. Han hadde alle papirene i orden.

– Da den første betjenten skrudde på lysene sine, stoppet jeg og gjorde som fikk beskjed om. Men da ytterligere tre biler stoppet og omringet bilen min, freaket jeg ut. Det var da jeg løp, det var et «fight or flight»-øyeblikk og jeg skulle leve, sier Womack.

FRYKTET FOR LIVET: Womack sier han løp fordi han fryktet for eget liv. Foto: Privat

– Jeg følte jeg var i fare. Dette var ute på landet, sent på kvelden, og det var mørkt. Så jeg løp for livet. Det er det du ser på dashcam-videoen. Jeg løpet på et åpent jorde, og jeg er redd.

Videoen står sentralt i søksmålet advokat Michael Kuckelman leverte mot politibetjenten i retten i Kansas. Søksmålet hevder Rodriguez brukte overdreven kraft, og ikke brydde seg om Womacks borgerrettigheter.

Hevder han fikk alvorlige skader

Womack forlot jobben som politibetjent i august, med håp om å starte sitt eget sikkerhetsselskap. Han var på vei hjem fra en forretningsreise i California, da han ble stoppet av en patrulje i Kansas. Biljakten stanset på en grusvei, og Womack løp til fots over et nærliggende jorde.

Dashcam-videoen viser hvordan Rodriguez tok opp jakten i patruljebilen sin. Rodriguez svingte så bilen sin slik at han dyttet Womack overende og kjørte over ham. Womack rullet ut fra under bilen, mens armene og beina hans sviktet. 35-åringen var ikke bevæpnet.

Womack sier han fikk alvorlige rygg-, bekken- og lårskader. Han fikk også skader i høyre kne, ankel og fot.

Nekter å sparke politibetjenten

Verken sheriffen i Kiowa County, Chris Tedder eller hans advokat har svart på APs forespørsler om en kommentar. Ingen har forklart hvorfor Rodriguez valgte å kjøre ned Womack.

Advokat Kuckelman har bedt Tedder om å sparke Rodriugez, men sheriffen har nektet. Rodriguez patruljerer fortsatt.

Womack sitter fenglset, siktet for å ha forsøkt å rømme fra politiet. Kuckelman forteller at Womack har blitt i fengsel på grunn av en utestående arrestasjonsordre i Oklahoma. Årsaken er at han skal ha kjørt for fort.

– Viser at han ikke bryr seg om menneskeliv

Womacks kone, Zee, så videoen av at mannen ble kjørt over for første gang på onsdag. Hun forstår ikke hvorfor betjenten følte han måtte bruke et slikt virkemiddel.

– Jeg er politibetjent selv, og jeg føler det er spesielt vanskelig å være politibetjent akkurat nå. Vi får ikke alltid støtten vi hadde trengt i denne jobben. Det gjør det mye vanskeligere å være politibetjent.

Hun mener en betjent som kan gjøre noe slikt ikke bør få fortsette i jobben.

– For meg viser det at han ikke bryr seg om menneskeliv.

Lionel sier selv at han tror de fleste politifolk er gode mennesker.

– Men vi må holde dem ansvarlige når de krysser grensen. Disse dårlige politifolkene skaper et dårlig rykte til de gode, og vi må stoppe dem. Jeg har aldri sett for meg at jeg ville bli utsatt for overdreven maktbruk fra en annen politibetjent. Han kunne lett drept meg, sier 35-åringen.