Kurt Nilsen med trist julebeskjed

Julekongen Kurt Nilsen varsler at en epoke i karrieren er over.

I et intervju med VG fredag morgen bekrefter Kurt Nilsen at neste år blir hans siste år med julekonserter. Nilsen sier at i år skulle ha vært den siste, men på grunn av pandemien har konsertene blitt kraftig amputert.

– For meg er en epoke i karrieren over. Og jeg har lyst til å gå ut av den epoken både med verdighet og med et smell - eller på topp, om du vil. Da føler jeg at turneen også må være fullkommen, men det er den ikke i år, sier han til avisen.

I 2010 ga Nilsen ut julealbumet «Have Yourself a Merry Little Christmas» i samarbeid med Kringkastingsorkesteret. Albumet ble raskt svært populært og flere av sangene har år etter år funnet veien tilbake til topplistene rundt juletider.

Siden albumet ble gitt ut for ti år siden har Idol-vinneren fra 2003 turnert landet rundt, og sørget for at folk kommer i julestemning. Konsertene i Oslo Spektrum har gått for fulle hus, og høstet gode kritikker fra anmelderne.

Artisten skal imidlertid ikke gi seg. Når julekonsertene er over, går den populære bergenseren i studio for å produsere ny musikk.