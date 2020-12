Solberg og Veiby skrev Hyundai-kontrakt

Rallytalentet Oliver Solberg (19) har signert toårskontrakt med storlaget Hyundai. Også Ole Christian Veiby (24) skal kjøre for det sørkoreanske laget i 2021.

Både Solberg og Veiby skal kjøre i WRC2-klassen den kommende sesongen. Sistnevnte var allerede inne i Hyundai og har fått sin avtale som fabrikkfører utvidet med ett år.

– Å få muligheten til å kjøre for det regjerende verdensmesterteamet er fantastisk. Jeg drømmer stort hele tiden, og denne avtalen er neste del av drømmen jeg allerede lever. Bare å si ordene «jeg er fabrikkjører for Hyundai» får fram smilet, sier Solberg.

FORLENGER: Ole Christian Veiby har utvidet sin avtale i Hyundai med ett år. Foto: Audun Braastad

Han hadde en god 2020-sesong og vant blant annet en VM-runde i WRC3, den tredje største rallyklassen.

– Oliver har et svært gjenkjennelig etternavn i rallysporten, men han har allerede markert seg på egen hånd med resultater som det i Estland. Vi er trygge på at et ungt talent som Oliver vil vise fram potensialet sitt, sier teamsjef Andrea Adamo i Hyundai Motorsport.

