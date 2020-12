Foreldrene ødela Davids (42) pornosamling – dømt til å betale erstatning

Det var i fjor at amerikaneren gikk til søksmål mot foreldrene, Beth og Paul Werking, etter at de kastet hele pornosamlingen hans.

Nå er de dømt til å betale sønnen oppreisning, melder Michigan Live.

I retten i Kalamazoo i Michigan kalte dommer Paul Maloney pornosamlingen, som ble oppbevart i 12 pappesker frem til de havnet på søppeldynga, for en «mengde av pornografi og en rekke sexleketøy».

I rettsdokumentene kan man lese at David Werkings samling blant annet bestod av 1605 pornofilmer og minst 50 sexleketøy.

Tredobler verdien

Beth og Paul Werkings advokat Anne Marie VanderBroek sier til nettstedet at partene nå skal bli enige om hva 42-åringens pornosamling var verdt.

David Werking er fast bestemt på at samlingen var verdt godt over 200.000 kroner.

Hans advokat, Miles Greengard, mener at klienten bør bli tilkjent det tredoble av verdien, og viser til delstatens eiendomslover.

– Vi har bedt retten om å få tredoblet summen, som vi mener er berettiget med tanke på ødeleggelsen av hans eiendom, sier han.

Greengard mener at saken ikke bare handler om en skilt mann i 40-årene og hans gedigne pornosamling.

– Det var en samling av flere uerstattelige gjenstander, sier han.

Flyttet hjem til foreldrene med pornosamlingen

Det var i 2016 at David Werking flyttet hjem igjen til foreldrene sine i Glen Haven etter et samlivsbrudd, skriver Huffington Post.

BIG BAD GRANNYS: Dette var én av de mange filmene i David Werkings samling. Foto: Faksimile

Da han flyttet ut igjen etter noen måneder, skulle foreldrene sende flyttelasset til hans nye bopel i Indiana.

Da oppdaget han at de 12 pappeskene fulle av porno var borte.

Foreldrene innrømmet å ha kastet samlingen, som bestod av filmer som titler som «Frisky Business» og «Big Bad Grannys», i søpla.

Noen av filmene, som foreldrene i retten beskrev som «de verste av de verste», la de i en bankboks i frykt for at de inneholdt ulovlig innhold.

«Gjorde deg en tjeneste»

I retten ble David Werkings e-postutvekslinger med foreldrene lest opp.

I e-postene kom det frem at foreldrene var bekymret for sønnens livsstil, og at de derfor bestemte seg for å «hjelpe ham» ved å destruere hele pornosamlingen.

«Helt ærlig, David, så gjorde jeg deg en stor tjeneste da jeg kastet alle disse greiene,» skrev faren.

David Werking ble rasende, og anmeldte foreldrene til Ottawa-politiet. Saken ble henlagt, og derfor gikk han til sivilt søksmål for å få erstatning.

David Werking og foreldrene har fått frist til midten av februar på å bli enige om erstatningssummen.