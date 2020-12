Avis: Svenske IS-terrorister fikk millionstøtte fra det offentlige

I 2013 avslørte TV 2 at norske islamister mottok offentlig støtte, og nå avdekker Expressen/GT at svenske IS-terrorister har fått millionbeløp i støtte fra det offentlige.

Avisen har kartlagt fremmedkrigere som reiste til Syria, og identifisert 45 personer som gjennom ulike støtteordninger har mottatt penger fra den svenske statskassen.

Det dreier seg blant annet om barnebidrag, bostøtte og bidrag fra den svenske Lånekassen.

En av de som fikk statlig støtte til oppholdet, var den svensk-norske IS-krigeren Michael Skråmo. Den norske statsborgeren skal ha drevet med utstrakt propagandavirksomhet og oppfordret til terrorangrep i Sverige. Skråmo skal også aktivt ha rekruttert andre fremmedkrigere.

Skulle studere språk

Den svenske studiehjelpen fra Centrala studiestödsnämnden (CSN) er ifølge CSN en av verdens mest generøse ordninger for lån og stipend.

Ifølge avisens gransking fikk IS-terrorister innvilget full studiestøtte fra CSN allerede før de reiste til Syria. Pengeutbetalingene skal ikke ha blitt stoppet før fremmedkrigerne var på plass i det såkalte kalifatet.

Avisen bringer en rekke eksempler som viser hvordan pengestøtten ble gitt.

To menn søkte om studiestøtte fra CSN. I søknaden forklarte de at de ville studere arabisk i den egyptiske hovedstaden Kairo. Mennene fikk ifølge Expressen/GT over 160.000 kroner for reise og opphold.

Men da International Language Institute startet kurset noen måneder senere, var ingen av mennene på plass.

– Vi har en generøs studiestøtte

En kvinne som fikk full studiestøtte for å studere biomedisin på universitetet i Göteborg, reiste i stedet høsten 2014 med sønnen på ett år og guttens far. Grensepolitiet noterte at de skulle til Erbil i Nord-Irak, men denne informasjonen ble ikke videreformidlet til svenske myndigheter, som fortsatte å utbetale penger til kvinnen.

Det tok flere måneder før CSN stoppet utbetalingene til kvinnen. Da hadde hun fått 32.100 i lån og stipend, uten å studere. For Försäkringskassan tok det over ett år etter at familien var registrert utreist fra Sverige å stoppe barnebidragene som kvinnen mottok.

I en annen sak var en kvinne i 20-årene registrert som arabiskstudent ved universitetet i Stockholm. I mars 2014 dukket hun ikke lenger opp på forelesningene. Hun hadde reist med to søsken til Syria, men fikk studiestøtte ut semesteret, skriver avisen.

– Vi synes det er veldig alvorlig at man prøver å utnytte studiestøtten til andre formål. Vi har en generøs studiestøtte som vi er veldig stolte av, og vi jobber aktivt for å hindre at slikt skal skje, sier controller Charlotta Hansén hos CSN.