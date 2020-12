Koronajulaften – slik fikser du middagen, oppvasken og gaveåpningen

Julaften blir trolig én av dagene folk benytter seg av muligheten til å møte flere folk enn de gjør til vanlig. Norske myndigheter har åpnet for at ti personer pluss husstanden kan møtes to dager i perioden jul til nyttår.

TV 2 har spurt to eksperter om hvordan julemiddagen, den påfølgende oppvasken og gaveåpningen bør gjennomføres både for å unngå smitte og i overkant mye detaljstyring.

Slik kan du plassere gjestene

Ekspertene TV 2 har snakket med presiserer at det viktigste er god avstand, god hygiene samt å ikke møte opp om man først blir syk:

– Vi forstår jo at det er spesielt kjedelig akkurat i jula, men da må man finne andre løsninger for at de skal få en hyggelig jul. Kanskje man kan delta digitalt? sier overlege Tone Bruun ved Avdeling for smittevern og vaksine hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Men om og når julemiddagen skjer, er det en rekke ting du kan gjøre, blant annet ved selve serveringen av maten:

– Et tips er å plassere dem som bor sammen på den ene enden av bordet, mens besøkende sitter på den andre enden. De som bor sammen kan sitte tettere sammen. Det er ikke nødvendig å ha én meter mellom alle, men sørg heller for litt ekstra avstand mellom hver familie, sier smittevernsoverlege ved Ahus, Silje Bakken Jørgensen.

Hun mener også at det er lurt å unngå å ha mat stående fremme på bordet, for da kan det potensielt komme dråper på det. Å sende maten rundt fra hånd til hånd mener hun heller ikke er en god idé.

– Det kan være smart å enten ha et bord for seg selv der man forsyner seg, eller at noen får ansvar for å legge på maten. Det går fint å ta på samme serveringsøser, så lenge alle som bruker den samme kan bruke håndsprit.

Jørgensen legger til at om man går for at én spesifikk person tar seg av matpåleggingen, bør ikke han eller hun prate mens dette skjer.

Overlege Bruun ved FHI forteller at den enkelte må vurdere om det er nødvendig å splitte opp maten og utstyret husstanden og gjestene bruker, for å unngå at man bruker det samme utstyret.

– Hvis man er mange kan det kanskje være en god ide å dele opp så ikke alle tar på de samme tingene. Sørg for god håndhygiene i alle fall, sier hun til TV 2.

Slik løser du oppvasken

– Når julemiddagen er ferdig, bør den som vasker opp bruke munnbind eller hansker for å unngå smitte?

– Det er ikke nødvendig å ha på hansker hvis man ikke pleier å ha det når man vasker opp – så lenge man har god håndhygiene. Ikke ta deg i ansiktet med urene hender, det gjelder jo for alle – ikke bare de som vasker opp, sier Bruun ved FHI.

At ekstrautstyr under oppvasken ikke er nødvendig støtter Jørgensen ved Ahus opp om.

Slik kan du løse gaveåpningen

Ahus-smittevernlegen mener det trolig ikke er vits å gjøre noe ekstraordinære grep foruten de generelle rådene ved gaveåpningen i år, for eksempel ved at hver og en kun rører sine gaver, eller om man skal ha en utvalgt person til å dele ut disse.

– Det blir litt hipp som happ. Det er liten sjanse for å bli smittet av folk som ikke viser symptomer ved å ta på de samme tingene. Om vedkommende hoster og nesen renner er sjansen større, men om dette ikke er tilfelle er det ikke noe folk trenger å tenke på, sier hun.

Bruun ved FHI forteller at hvor stor plass du har til rådighet påvirker hva som er lurest å gjøre ved gaveåpning, men at folk til syvende og sist må finne ut av det selv:

– Er det risikogrupper tilstede – tenk litt ekstra på de. Spesielt hvis folk kommer fra steder med høyt smittepress, så bør de holde to meters avstand til de i risikogruppene, sier hun.

Ber deg lufte godt

Et annet viktig verktøy for å senke smittefaren er ifølge FHI å eksempelvis sette opp vinduene underveis:

– Det er lurt å lufte godt og regelmessig. Det ser ut til at utbrudd i større grad skjer i trange og dårlig ventilerte rom, sier Bruun.

Samstemte om alkoholen

I tillegg mener FHI det vil være lurt at folk har god tilgang på hånddesinfeksjonsmiddel, samt rene håndklær/papirhåndklær på toalettet.

– Hvordan spiller alkoholkonsum inn i julefeiringen og smittevern?

– Det vil for de fleste være vanskeligere å følge smittevernrådene etter et visst inntak av alkohol. Så det er lurt å være ekstra forsiktig med alkoholinntaket, sier hun.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad seg enig i:

– Det er nok lettere å holde meteren når promillen er lav, som Bent Høie pleier å si, forteller han til TV 2.