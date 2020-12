Veronica Kristiansen (30) er tilbake i troppen før fredagens semifinale i håndball-EM, mot Danmark. Det skriver Norges håndballforbund på sine hjemmesider.

Kristiansen ble byttet ut av EM-troppen og erstattet med Vipers-spiller Marta Tomac før tirsdagens kamp mot Ungarn. Nå går Kristiansen tilbake i troppen - Tomac går ut.

– Det er med tanke på belastningsstyringen på Vikki. Planen er at hun skal være klar igjen til fredag. Marta kommer inn av to grunner: Det er for å erstatte Vikki og så er det for å sørge for å fordele spilletid på spillere som Stine Bredal Oftedal og Henny Ella Reistad. Ellers er alle friske og raske, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson på pressemøtet før kampen mot Ungarn.

Tirsdag opplyste Hergeirsson at planen var at Kristiansen skulle være tilbake før semifinalen, men at det ikke var sikkert Tomac skulle rett ut igjen.

Kristiansen var ute en periode tidligere i år, grunnet koronasmitte. Det har påvirket formen. På spørsmål om sin fysiske form før EM-innspurten, svarte hun:

– Jeg tror nok jeg fortsatt må jobbe med å få mer kraft og utholdenhet, så jeg tenker å jobbe hardt med progresjonen videre frem til semifinale og forhåpentligvis finale.

Vinneren av fredagens helskandinaviske semifinale møter Frankrike eller Kroatia i søndagens EM-finale i Herning.