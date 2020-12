En av de store kometene i det norske bilmarkedet i 2020 heter MG ZS.

Dette er en diskret og nesten litt unnselig elbil. På rekkevidde blir den slått av de fleste konkurrentene. Likevel er den nå en av Norges mest solgte biler – og har alene sørget for at MG leverer ut flere biler enn etablerte merker som Ford og Mitsubishi her til lands i 2020.

Nå er det like før MG dobler modellutvalget sitt i Norge, til to biler. Tidligere i høst hadde de premiere på sin nye EHS ladbar hybrid. Nå er prisene klare – og her ligger alt til rette for at ZS skal få god hjelp med å heise MG videre oppover på salgsstatistikkene.

Legger seg under konkurrentene

Den ladbare hybrid-SUVen skal nemlig starte på 369.990 kroner. Da snakker vi utstyrsnivå Comfort. Den velutstyrte Luxury-utgaven koster 411.490 kroner.

Dette er priser som står seg svært godt mot konkurrentene. MG legger seg godt under de aller fleste biler vi kan sammenligne med.

En av dem er Citroën C5 som i ladbar versjon har listepris på 390.000 kroner. Ford Kuga er i likhet med MG EHS en forhjulsdrevet og ladbar SUV. Kuga starter på 449.000 kroner.

Snart kommer denne elbilen til vår del av verden

Med lengde på drøye 4,5 meter er EHS en kompakt SUV i familieklassen.

4,5 meter lang

Blant de mer tradisjonelle stasjonsvognene i den ladbare klassen finner vi biler som Skoda Octavia (startpris på 409.000 kroner), Kia Optima som starter på 414.900 kroner – og den tidligere storselgeren VW Passat GTE som koster fra 510.800 kroner.

Hva slags bil er så EHS? Jo, dette er en SUV som størrelsesmessig er hakket over ZS. EHS er 4,5 meter lang. MG lover at den skal ha klasseledende innvendig plass. Bagasjerommet er på 448 liter, det kan utvides til 1.375 liter ved å legge ned baksetene.

Her snakker vi virkelig sjelden bruktbil

Digitale instrumenter og et moderne førermiljø i EHS.

52 kilometer på strøm

Drivlinjen består av en turbomotor på 1,5 liter, en 10-trinns girkasse, elektromotor og batteripakke på 16,6 kWt. Den totale systemeffekten er på 258 hestekrefter.

Dette gir en elektrisk rekkevidde på 52 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Det tallet er gunstig med tanke på norske avgifter. De ladbare hybridene må nemlig klare minst 50 kilometer på strøm for å maksimalt avgiftsfritak. EHS er altså innenfor dette.

MG ble med i dragsuget til denne konkursen

Prøvekjøring i januar

Bilen kan for øvrig kjøre på strøm i hastigheter opp til 130 km/t. Spurten fra 0-100 km/t går på 6,9 sekunder.

Innvendig er det digitale instrumenter. EHS kommer også med et 1,19 m2 stort panoramasoltak og interiørbelysningen har hele 64 farger. Ut fra bildene vi har fått se så langt, virker det som bilen er hakket mer påkostet innvendig enn det ZS er.

EHS kan allerede bestilles og det ligger an til prøvekjøring i løpet av januar.

Video: ZS er en stor suksess for MG i Norge