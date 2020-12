Dataangrep utgjør «alvorlig trussel» for USA

Tidligere denne uken ble det avdekket et «omfattende og pågående» dataangrep mot amerikanske myndigheter.

Angrepet skal ha pågått i mellom seks til ni måneder, og både offentlige og private aktører ble rammet. Målene inkluderer blant annet det amerikanske finansdepartementet.

Alvorlig trussel

Amerikanske myndigheter har hittil vært sparsommelige med opplysninger, men deler torsdag nye detaljer om angrepet. I en sjelden uttalelse sier datasikkerhetsetaten Cybersecurtiy and Infrastructure Agency (Cisa) at angrepet var svært sofistikert.

Det amerikanske finansdepartementet er et av flere ofre for dataangrepet. Foto: Patrick Semansky/AP Photo

– Gjennom disse innbruddene har bakmennene demonstrert tålmodighet, så vel som sofistikerte og avanserte teknikker. CISA forventer at det vil bli svært krevende å fjerne bakmennene fra de rammede aktørene, sier etaten i uttalelsen, gjengitt av blant annet Associated Press.

CISA legger til at angrepet representerer en «alvorlig trussel» for både amerikanske myndigheter, kritisk infrastruktur og den private sektoren.

Mener Russland står bak

Mens anonyme kilder innenfor amerikansk etterretning holder Russland ansvarlig for angrepet, har ikke dette blitt bekreftet fra offisielt hold.

– Vi mener Russland står bak. Vi har ikke sagt det offentlig enda, fordi det ikke er 100 prosent bekreftet, sier en ikke-navngitt tjenestemann til Associated Press.

– Dette ser ut som det verste tilfellet av hacking i USAs historie, sier en annen, men understreker samtidig at myndighetene så langt ikke er klare for å gi noen skylden for angrepene.

Selv nekter russiske myndigheter for å være innblandet, og kaller anklagene «grunnløse».

– Russiske myndigheter gjennomfører ikke dataangrep, sier den russiske ambassaden i USA.

Taus Trump

Angrepet representerer en siste, men omfattende utenrikspolitisk utfordring for Donald Trump før han forlater Det hvite hus. Den avtroppende presidenten har så langt ikke kommentert angrepet.

Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Thomas Bossert mener USA bør handle kjapt. Foto: Carolyn Kaster/AP Photo

Trumps tidlige nasjonale sikkerhetsrådgiver Thomas Bossert skrev onsdag et lengre innlegg i New York Times, hvor han oppfordret myndighetene til å slå tilbake mot gjerningsmennene.

– Omfanget av denne nasjonale sikkerhetstrusselen er vanskelig å overdrive, skriver Bossert.

Hans etterfølger Joe Biden lover at datasikkerhet vil være høyt på listen over prioriteringer så snart han tiltrer som USAs 46. president.

– Vi må hindre og avskrekke motstanderne våre fra å gjennomgå slike dataangrep til å begynne med. Det vil vi gjøre ved å blant annet innføre omfattende sanksjoner mot de som er ansvarlige for slike angrep, advarer Biden.