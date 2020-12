Flere tusen mistet strømmen i Innlandet

Over 1.800 av Gudbrandsdal Energis kunder har vært uten strøm deler av torsdagen. I tillegg har over 2.000 husstander i Elvias kundenett mistet strømmen, skriver GD.

Blant annet har Gausdal, Ringsaker og hele Kvitfjell-området vært rammet.

Tung snø som bretter trær inn på høyspentlinjene og ising på linjene er grunnen til kortslutningene.

Torsdag kveld klokken 21.45 var fremdeles over tusen kunder uten strøm.

– Vi har store ressurser ute for å rette feilene, men det kan ta tid når det blir nødvendig å befare linjene manuelt i mørket for å finne feilen. Men vi jobber for fullt med dette, sier Elvias kommunikasjonssjef Morten Schau til GD.

(©NTB)