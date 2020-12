Star Wars-stjerne er død

Den britiske skuespilleren Jeremy Bulloch er død. Han ble 75 år gammel, melder Daily mail.

Han var best kjent som mannen bak karakteren «Boba Fett» i Star Wars hvor han spilte i «The Empire Strikes Back» og «Return Of The Jedi».

I tillegg har han hatt mindre roller i «James Bond», «Doctor Who» og «Robin of Sherwood».

Ifølge en uttalelse lagt ut på sin egen hjemmeside døde han fredfullt den 17. desember etter en lengre periode med helseutfordringer, blant annet Parkinsons syndrom.

Tidligere kollega Daniel Logan, som spilte «Boba Fett» i Star Wars-filmen «Attack of the Clones», hyller Bulloch på Intagram.

– RIP legende! Jeg kommer aldri til å glemme alt du har lært meg, skriver han.