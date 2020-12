United-angrepet hylles etter nok en borteseier: – Det er verdensklasse

Manchester United slo tilbake etter tidlig kalddusj fra Sheffield United og tok sin sjette strake borteseier for sesongen.

Sheffield United - Manchester United 2-3 (1-2)

Se angrepet som hylles i sammendraget øverst!

Det ble nok en borte seier for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, denne gang på Bramall Lane. Manchester United står nå med 23 poeng og klatrer til sjetteplass i Premier League, med en kamp mindre spilt enn lagene over.

– Igjen klarte vi å svare etter å ha lagt under. I dag fikk vi akkurat som forventet, de kjempet i 90 minutter. Men vi klarte å få seieren, og vi må finne den kampformen som vi har bort hjemme også, sier tomålsscorer Marcus Rashford etter kampen.

– Sheffield United prøver, de spiller fotball og prøver å presse og da kan det også bli rom for oss. Det er det som er så kjekt med fotball at det er to lag som prøver å skape sjanser og score mål. Da får vi litt rom også har vi spillere med kvalitet. Alle tre målene er jo av høy klasse, sier Solskjær til TV 2 etter kampen.

Dersom United vinner hengekampen, er de kun to poeng bak ligaleder Liverpool. Det ofrer ikke Solskjær en eneste tanke.

– Vi tar en kamp av gangen. Nå er det søndag og Leeds som er en kjempekamp for oss. Det er en kamp vi har ventet på i mange herrens år, helt siden jeg spilte fotball faktisk, å ha i Premier League. Det er en storkamp for oss, så nå skal vi bare konsentrere oss om den, sier United-manageren med et smil.

Sheffield United blir stående med sitt ene poeng så langt i årets Premier League.

– Herlig, herlig fotball

Sheffield United rystet gjestene fra Manchester allerede etter fem minutter da Oliver Burke og David McGoldrick utnyttet en keepertabbe av Dean Henderson.

– Sånn kan vi ikke starte. Vi hadde snakket om det, Dean Henderson har snakket om det, vi visste akkurat hva som skulle komme og så er vi ikke klare. Vi tror at vi kan jogge de første fem minuttene borte mot Sheffield United, og det går ikke. Da ligge du 1-0 under før du vet det. Da våknet vi jo, og spilte veldig, veldig god fotball i lange perioder og scoret noen fantastiske mål. Så ble det litt nervepirrende på slutten, men vi holdt ut, sier Solskjær til TV 2.

Etter hvert som Manchester United fikk ristet av seg kalddusjen, begynte angrepsspillet å sitte.

Først banket Marcus Rashford inn utligningen fra 16 meter i det 26. minutt, før Paul Pogba fant Anthony Martial som snudde kampen syv minutter senere.

Rashford scoret sitt andre for kvelden fem minutter etter pause etter et sterkt United-angrep som startet hos Pogba. Han fant Bruno Fernandes som på en touch sendte videre til Rashford. Martial ble nest siste United-mann på ballen før den kom tilbake til Rashford som økte til 3-1.

– De er dødelig effektive, Manchester United. Det er herlig, herlig fotball. Verdensklasse, mener TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Når vi spiller på en touch sånn som det, kan vi utfordre alle lag, sier Rashford etter kampen.

Fire minutter før slutt ble det ny spenning da David McGoldrick satte sin andre scoring og reduserte til 2-3 for Sheffield United.

Henderson måtte ut i full strekk av et skudd fra Rhian Brewster på overtid og det ble Sheffield Uniteds siste store sjanse i kampen.

– Det var en kjemperedning av Dean, og all honnør til han, som klarer å beholde roen etter den starten han hadde, skryter Solskjær.

Berge tidlig ut med skade

Like etter at Sheffield United tok ledelsen på Bramall Lane ble Sander Berge liggende nede med det som så ut som en strekk i baksiden av låret.

– Det er veldig dårlige nyheter for Sander Berge og selvfølgelig for Sheffield United, for Sander Berge har vært en av de beste spillerne til Sheffield United denne sesongen og de trenger alle de kan få. Dette så jo ut som en strekk og det blir jo fort noen uker, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Nordmannen måtte gi seg umiddelbart og ble erstattet av Phil Jagielka. Omfanget av skaden er ennå uvisst.