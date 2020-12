Gutt (13) kritisk skadd etter påkjørsel i Oslo – politiet etterlyser bil

Siste: Politiet opplyser rett før klokken 21 at de avslutter det aktive søket etter bilføreren som kjørte ned gutten.

Politiet meldte om ulykken ved Haugenstua i Oslo rett før klokken 19.30 torsdag kveld.

– Vi fikk melding fra AMK om at en fotgjenger hadde blitt påkjørt av to biler. Vitner har forklart at det kom en sort bil, trolig en BMW SUV, i høy hastighet og kjørte på personen. Deretter stakk bilen av, sa operasjonsleder Line Scott.

– Fotgjengeren ble slengt opp i luften og deretter truffet av en annen bil. Vedkommende er kritisk skadd og ble kjørt i ambulanse til Ullevål, sa operasjonslederen videre.

Politiet opplyser at den skadde er en 13 år gammel gutt. Det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet.

ÅSTED: Politiet gjør undersøkelser på stedet etter ulykken. Foto: Jil Yngland / NTB

Mye ressurser

Politiet forteller at guttens pårørende er varslet.

– Vi har varslet foreldrene, som er på vei til sykehuset. Det var også noen mindreårige vitner til hendelsen, så vi har koblet inn kommunen slik at disse blir ivaretatt, sa Scott.

Tilbakemeldingen fra Ullevål er at gutten hasteopereres.

Føreren av den andre bilen ble avhørt på stedet.

Politiet søkte samtidig med mye ressurser etter føreren av den første bilen.

– Dette er en svært alvorlig hendelse og vi har mye ressurser i søk i området. Vi oppfordrer føreren på det sterkeste til å melde seg, sa Scott.

POLITIET: Steinar Bjerke er innsatsleder på stedet. Foto: Jil Yngland / NTB

Ber om tips

– Vi fortsetter søket i området der bilen sist ble sett. Hvor den har kjørt videre herfra har vi ikke noen kontroll på, sa innsatsleder Steinar Bjerke.

Politiet oppfordrer personer som har sett den etterlyste bilen, om å ta kontakt.

Dersom en sort bil av typen BMW mulig SUV eller lignende er observert i området, oppfordrer vi publikum til å ringe 02800. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 17, 2020

– Hvis noen har observert en sort bil i høy hastighet, som muligens kan være en BMW SUV, ønsker vi at vedkommende tar kontakt med politiet på 02800, sier operasjonslederen.

Bilen har trolig skader på fronten. Noen vitner har også forklart at bilen var tilnærmet lydløs, noe som kan bety at det dreier seg om en EL-bil.

– Vi oppfordrer også bilførere med videokamera i bil som har vært i det aktuelle området når hendelsen fant sted om å gå igjennom videopptak, skriver politiet på Twitter.

Patruljene avhørte flere vitner på stedet og jobbet med å sikre åstedet. Politiet vil også hente inn videoovervåkning fra området.

Saken oppdateres.