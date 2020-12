Huawei: – Vi har bestemt oss for å frigi Therese Johaug

Therese Johaug har fått kritikk for å ha Huawei som en av sine samarbeidspartnerne. Nå er samarbeidet med den kinesiske telegiganten over, melder NRK.

Det er den siste tiden blitt stilt spørsmål rundt langrennsstjernens samarbeid med Huawei.

«Huawei er lei seg for å meddele at vi har bestemt oss for å frigi Therese Johaug fra samarbeidsavtalen med umiddelbar virkning for å la henne fokusere all sin energi på det som bør være hennes fokus, nemlig å forbli den beste langrennsløperen i verden», heter det i en uttalelse fra Huawei som NRK mottok torsdag kveld.

– Har satt stor pris på samarbeidet



Da TV 2 spurte Johaug om Huawei-samarbeidet tidligere torsdag, svarte langrennsstjernen følgende:

– Jeg har en god dialog med Huawei og ønsker ikke å kommentere det noe mer.

Til NRK sier manager Jørn Ernst at de setter pris på det Huawei gjør.

– Vi setter stor pris på at Huawei tar et stort ansvar, og fristiller Therese fra samarbeidsavtalen, slik at hun kan ha full fokus på det sportslige, skriver han i en SMS.

– Vi har satt stor pris på det samarbeidet vi har hatt med Huawei som selskap, og de menneskene vi har lært å kjenne der, fortsetter Ernst.

Rystende avsløringer



Huawei er omstridt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har flere ganger advart mot det kinesiske selskapets virksomhet og frykten for at de brukes til spionasje av myndighetenes etterretningstjenester.

Forrige uke havnet selskapet igjen i søkelyset etter avsløringer i Washington Post.

Der kom det frem at Huawei har vært med på å teste et ansiktsgjenkjenningsprogramvare som er i stand til å identifisere den forfulgte minoritetsgruppen uigurer. Programmet skal kunne identifisere personer og sende en uigur-alarm til kinesiske myndigheter.

Rapporten, som lå åpent på hjemmesiden til Huawei, er nå fjernet.

Myndighetene i Kina har fått massiv kritikk for sin håndtering av uigurene. Ifølge BBC avdekket en rapport i sommer at myndighetene tvinger kvinner til tvangsaborter, sterilisering og bruk av prevensjon med mål om å få ned antall uigurer. Det er også dokumentert at barn blir separert fra foreldre for å isolere dem fra det muslimske miljøet.

Reuters har tidligere skrevet at FN hevder å ha bevis for at Kina holder én million uigurer i hemmelige interneringsleirer i Kina.

Barcelona-stjernen Antoine Griezmann valgte denne uken å bryte sitt samarbeid med Huawei etter avsløringene om programvaren som gjør det mulig å identifisere uigurene.

