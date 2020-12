Liverpool herjet i FIFA-kåring – dette er årets lag i verden

Saken oppdateres!

Regjerende Premier League-vinner Liverpool ble som ventet en av de virkelig store vinnerne da FIFA gjennomførte tidenes første virtuelle utdeling av kåringen The Best Awards 2020 - de prestisjetunge prisene for de største prestasjonene i 2019/20-sesongen.

En rørt Jürgen Klopp stakk av med tittelen som årets trener, før hans eget lag fulgte opp med tre spillere på årets lag, fire hvis man inkluderer Thiago Alcantara, som spilte forrige sesong for Champions League-vinner Bayern München.

Disse vant FIFA-priser Årets kvinnelige keeper: Bouhaddi Sarah (Frankrike, Lyon)

Årets mannlige keeper: Manuel Neuer (Tyskland, Bayern Müchen)

Årets kvinnelige trener: Sarina Wiegman (Nederland)

Årets mannlige trener: Jürgen Klopp (Liverpool)

Årets Puskas-pris (årets mål): Heung-min Son (Tottenham)

Årets kvinnelige lag: Endler, Bronze, Renard, Bright, Cascarino, Bonansea, Boquete, Harder, Miedema, Heath, Rapinoe

Årets mannlige lag: Becker, Alexander-Arnold, Ramos, Van Dijk, Davies, De Bruyne, Thiago, Kimmich, Messi, Lewandowski, C. Ronaldo

Årets mannlige spiller: Robert Lewandowski (Tyskland, Bayern München)

Årets kvinnelige spiller: Lucy Bronze (England, Manchester City)

Sammen med Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk og Alisson Becker sørget han for en real jubelkveld for rødtrøyene - dagen etter at Klopps disipler inntok tabelltoppen etter den dramatiske overtidsseieren mot Tottenham i kampen om et nytt Premier League-trofe.

– Jeg er sjokkert, faktisk. Jeg trodde kanskje at jeg skulle vinne i fjor, og jeg stiller alltid opp på slike tilstelninger for å vise min respekt. Så da var et deilig å vinne i år, sa Klopp i sin takketale, før han rundet av med å hedre avdøde Gerard Houllier, tidligere Liverpool-manager.

Årets kvinnelige spiller ble Manchester City- og England-stjernen Lucy Bronze, mens den tyske Mesterliga-vinneren Robert Lewandowski stakk av med tittelen som årets mannlige spiller i skarp konkurranse med Leo Messi og Cristiano Ronaldo.

Dermed sikret han også at den tyske gigantklubben Bayern München kunne glise bredt etter seremonien. Keeper og lagkamerat Manuel Neuer ble også hedret som årets keeper.

Klopp kåret til årets trener av FIFA - hedret avdøde Houllier i takketalen

Nederlandske Sarina Wiegman vant prisen for årets kvinnelige trener.

I den prestistjetunge Puskas-kåringen var det Tottenham-stjernen Heung-min Sons enorme soloraid i desember 2019 som stakk av med seieren.

– Jeg så egentlig først etter lagkamerater å sentre ballen til, men jeg fant ingen. Så da løp jeg hele veien selv i stedet. Jeg skjønte ikke selv at målet var så pent før jeg så det på tv etterpå, sa Son – til latter fra prisutdeler Ruud Gullit.

– Det mest magiske var Champions League. At vi fikk løfte trofeet var helt enormt, sa Bronze om det enorme Lyon-laget hun var en del av den gang.

Ingen priser til de norske

Den norske trioen Erling Braut Haaland, Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg var alle nominert til årets lag på FIFAs gjeve prisutdeling. Dermed var gallaen historisk allerede før den hadde startet sett med norske øyne. For første gang hadde Norge nominerte spillere hos begge kjønn.

Verken Braut Haaland, Graham Hansen eller Hegerberg sanket imidlertid nok stemmer til å havne på årets lag for sesongen 2019/20.

Son om drømmemålet: - Jeg prøvde egentlig å gi fra meg ballen

Prisutdelingen «The best - FIFA Football Award» fant sted for femte gang, etter at den i 2016 gjenoppstod som egen FIFA-kåring etter seks års samarbeid med French Footballs Gullballen-kåring. Det er regnet for å være den mest prestisjetunge individuelle prisutdelingen av verdens ledende fotballorgan.

De tre norske superstjernene kjempet mot verdens aller største stjerner for å komme seg med på det endelige «årets lag» i 2020, som baserte seg på stemmer fra profesjonelle fotballspillere over hele verden.