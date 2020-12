Åsane hardt ut mot NFF - følte seg presset til å spille kamp etter koronasykdom

Se reportasje øverst i saken!

Åsanes elleville sesong i OBOS-ligaen fortsetter. Lørdag spiller overraskelseslaget fra Bergens nordlige strøk 2. kvalifiseringsrunde til Eliteserien mot Ranheim.

Veien dit har imidlertid vært lang for laget som spilte 2. divisjon så sent som i fjor. Foruten de sportslige resultatene har høsten nemlig vært alt annet enn ideell.

I slutten av november fikk først én spiller påvist covid-19 og laget ble satt i karantene. Så ble totalt 14 førstelagsspillere smittet av koronaviruset og laget kunne ikke trene. Laget var i praksis ute av drift.

Kun tre dager etter at isolasjonsperioden var over var Åsane satt opp til hjemmekamp mot Strømmen 7. desember. Det endte med stortap 1-4.

– Hva skal man si? Det er langt ifra bra. Fair play og alt er «gone» for lenge siden. Den kampen vi spilte mot Strømmen skulle aldri vært spilt, sant. Der starter vi kampen med åtte syke og folk begynner å si etter 20-25 minutter at dette går ikke lenger, sier Åsane-trener Morten Røssland til TV 2.

Røssland, som ble kåret til årets trener i OBOS-ligaen, får støtte av sin spiller Martin Ueland, som var en av dem som ble smittet.

– Folk er fortsatt preget. Kroppene er ikke helt sånn som de var. Det er det ingen tvil om, sier Ueland virusets påvirkning på laget.

Åsane spurte ikke NFF om å utsette kampen mot Strømmen etter den var satt opp på nytt.

NFF: – Vi har tøyd strikken

Olympiatoppens anbefaling er at koronasmittede idrettsutøvere skal hvile i syv dager etter symptomene forsvinner og deretter ha ytterligere syv dager for å trene seg opp igjen. Denne anbefalingen følges ikke i norsk toppfotball.

Siden isolasjonsperioden har Åsane spilt hele fire kamper på ni dager. Skulle de slå Ranheim, venter det en femte kamp på tolv dager i kampen om opprykk til Eliteserien.

Fredag sendte Åsane en bekymringsmelding til Norges Fotballforbund om at oppsettet og måten klubben har blitt behandlet på ikke holder mål. I tillegg til Strømmen-kampen siktes det også til kampen mot Jerv 10. desember som måtte spilles på Sør Arena etter oversømt bane.

Magnus Myntevik, leder av NFFs medisinske råd, har vært med i utarbeidelsen av norsk toppfotballs koronaprotokoll. Han er også involvert i Åsanes medisinske apparat.

– Optimalt sett, så skulle vi ha fulgt de samme retningslinjene som Olympiatoppen, men det har vært et viktig poeng å få unna kamper, av mange praktiske grunner, forklarer Myntevik og henviser til klubbenes ønske om fullføre sesongen før 1. januar da blant annet spillerkontrakter går ut da.

LEGE: Magnus Myntevik forstår Åsanes frustrasjon. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg synes ikke det er medisinsk uforsvarlig det vi har gjort, men vi har tøyd strikken og presset dem hardt. At de klarer å prestere på det nivået de gjør nå er en helt utrolig prestasjon, sier legen, som skjønner Åsanes frustrasjon og at de gir beskjed til NFF.

Følte seg presset

Åsane-trener Røssland sier at alle er inneforstått med årets spesielle situasjon. Han påpeker likevel at presset fra omgivelsene for å få sesongen fullført, deriblant fra andre klubber, NISO og NFF, har vært stort.

– Alle ønsker å bli ferdig med dette i år og da blir det tatt noen beslutninger som er helt, helt på kanten. Hva skal jeg si? Vi forstår det, men vi trenger ikke å like det, sier Røssland og beskriver det Åsane har vært gjennom som langt fra forsvarlig.

– Følte dere dere presset til å spille?

– Ja, det føler jeg. Vi hadde aldri spilt den kampen mot Strømmen om det ikke var for press fra omgivelsene. Det hadde vi ikke. Hadde vi visst det vi vet i dag, så hadde vi aldri spilt den kampen, sier Åsane-treneren, som helst skulle sett opprykkskvalifiseringen utsatt i flere uker.

TV 2 har den senere tiden presentert en rekke saker utøvere som har slitt med covid-19-sykdom, deriblant håndballspiller Linn Gossé som følte seg presset til å returnere til håndballbanen tidligere enn hun selv ønsket.

– Nå bør Idrettsforbundet komme på banen

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg blir opprørt når hun hører om utøvere som må skynde seg tilbake på grunn av andre interesser enn det helsemessige.

– Det er veldig, veldig alvorlig om utøvere føler seg presset tilbake før de faktisk er klare for det rent fysisk sett etter en sånn type sykdom som korona, sier Finstad Berg.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hun er bekymret for forskjellsbehandlingen mellom dem som er underlagt Olympiatoppen og dem som ikke er det, slik som fotballspillere. Finstad Berg ønsker et klart regelverk for dem som har vært syke.

– Nå bør Idrettsforbundet komme på banen. Vi har snakket veldig mye om tydelige retningslinjer for å beskytte spillerne mot smittevern, men man trenger også klare retningslinjer for å beskytte de spillerne som har blitt syke, når de skal tilbake til idretten, at det skjer på en trygg måte. Det er viktig, nødvendig og naturlig at Idrettsforbundet kommer med et tydelig signal her og at de får ut informasjon til så mange som mulig, sier hun og legger til:

– Det er viktig at vi får et regelverk der klubber kan si “vet du hva, vi kan ikke spille denne kampen her, det er ikke trygt for spillerne våre”.

Generalsekretæren i Norges Idrettsforbund, Karen Kvalevåg, sier at de alltid er ute etter å lære. Hun mener at særforbundene fortsatt må ha ansvaret for oppfølging av sine utøvere og har tiltro til at de gjør en god jobb.

– Det er veldig viktig at hvert enkelt særforbund, sammen med sitt helsepersonell, at det er de som gjør de vurderingene, for de vil gjøre de klokeste og beste vurderingene ut i fra hvert enkelt tilfelle. Hver enkelt særidrett kan ha ulike utfordringer, sier Kvalevåg til TV 2.

– Betydelig redusert fysisk funksjon

I en kommentar skriver TV 2s sportskommentator om risikoen ved å haste idrettsutøvere tilbake i aktivitet etter koronasykdom.

– Kroppen er utøverens viktigste verktøy, spesielt for utholdenhetsutøvere. Det å miste et par prosent av lungekapasiteten kan jo være helt avgjørende for karrieren videre, sier Finstad Berg.

Jostein Grimsmo, idrettslege og overlege ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, forteller at tester viser at enkeltpersoner ofte får skader på hjertet som følge av viruset.

– I tillegg ser vi at en del sannsynlig har betydelig redusert fysisk funksjon i forhold til tidligere og før infeksjonen. De har helt klart symptomatisk dårligere form enn tidligere, sier Grimsmo.

Det gjør Røssland bekymret. Han bekrefter at flere av spillerne som har hatt korona fortsatt sliter med ulike ettervirkninger.

– De 14 reagerer forskjellig. Noen kjenner ingenting, noen kjenner litt og noen kjenner mer på det. Jeg skal ikke gå så mye inn på hva det er og hvem det er, men de som har litt astma og litt sånn, så sitter det kanskje mer i kroppen for dem enn for de andre, sier en oppgitt og bekymret Røssland og legger til:

– Det som er høyst, høyst usikkert er jo om vi får tilbakefall eller om vi får en sånn reaksjon på sykdom. Og selvfølgelig det som går på kampbelastning da, så det er mange usikkerhetsmomenter.

Til det svarer Myntevik fra NFF:

– Erfaringen viser at det er fullt mulig å spille og trene med dette intervallet vi har hatt nå, men skulle vi vært helt på den sikre siden, skulle vi gjerne brukt litt lengre tid på det.