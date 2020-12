Klar tale fra Ødegaard: – Stopp utkastelsen av Mustafa (18)

Martin Ødegaard har et stort juleønske i år: At Mustafa Hasan skal få bli i Norge.

Mustafa Hasan kastes ut etter 13 år i Norge og saken har skapt sterke reaksjoner. Nå tar også Martin Ødegaard til ordet.

Han brukte 22-årsdagen sin til å ytre sine tanker om saken i et innlegg på sin Instagram-konto. I innlegget kommer Ødegaard med et sterkt ønske om at Mustafa får bli i Norge.

– Mustafa kom til Norge da han var seks år og har bodd over 13 år i Norge. Han har ingen andre minner om livet enn det livet han har levd og lever i Norge. Hans eneste ønske er å bli værende. Storebror Abdel har fått godkjentoppholdstillatelse, mens Mustafa som har vært i Norge siden han var enda yngre blir nå kastet ut og straffet for noe hans mor gjorde da de kom til Norge for 13 år siden, skriver Real Madrid-spilleren i innlegget.

Mustafa Hasan skal sendes tilbake til Jordan i desember. Dette fordi moren hans ga feilaktig informasjon om opprinnelsesland i 2008.

Vedtaket har skapt mye engasjement blant venner, naboer og politikere. Det har også blitt avholdt støttemarkeringer foran Stortinget i Oslo.

– For meg er det åpenbart at all sunn fornuft er lagt til side i denne saken, og Mustafa blir straffet for noe han selv ikke har gjort. Han må stå til rette for en annen sin handling begått da han selv var seks år gammel. Jeg synes det er fullstendig FEIL, understreker Ødegaard i Instagram-innlegget.

Snakket med Mustafa

Videre forteller Ødegaard at han i dag, på sin bursdag, snakket med Mustafa.

– Jeg fikk høre hans sterke historie. Jeg merket hvor inderlig sterkt han ønsker å bli værende i Norge og hvor mye det betyr for han. Det er her livet hans er og har vært de siste årene, skriver Ødegaard videre.

– Jeg kommer herved med et ønske for denne julen: Stopp utkastelsen av Mustafa, avslutter han.

Innlegget ble publisert for en knapp halvtime siden og har i skrivende stund 32.000 likerklikk.

– En ny side av Ødegaard

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg tror Ødegaards engasjement i saken betyr mye.

– Saken til Mustafa har engasjert veldig, veldig mange og fått mye fokus over tid. Det er et regelverk mange synes virker urimelig når det får denne type utslag. Mange unge har blitt engasjert i denne saken, og da tror jeg det betyr veldig mye at en av våre aller største fotballprofiler velger å bruke posisjonen og stemmen sin i denne saken. Det betyr mye for veldig mange, sier Berg.

Berg mener vi nå har fått sett en ny side av Ødegaard.

– Morten Thorsby har vært tydelig i sitt engasjement for klima og miljø, men nå ser det ut til at også Martin Ødegaard ønsker å bruke stemmen og posisjonen sin. Han sier jo at det han ønsker seg til jul er at utkastelsen stoppes. Det er veldig konkret og tydelig. Det er sterkt og vil bli lagt merke til av veldig mange, understreker hun og utdyper:

– Vi har sett flere eksempler i det siste på hvor stor effekt det kan ha, for eksempel det Marcus Rashford har fått til med måltider for fattige barn. Måten han har satt det på dagsorden er imponerende. Det er potensielt stor kraft i posisjonene mange fotballspillere har. Det er bra de er bevisst på det og vet at de har mulighet til å nå veldig bredt om de bruker stemmen sin. Det gir muligheter og ansvar, og blir lagt merke til på en helt annen måte. Personlig synes jeg det er bra å se unge idrettsutøvere engasjere seg i samfunnsspørsmål.