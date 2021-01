Dieselsalget har gått fra 75 til under 10 prosent

Det norske bilmarkedet har forandret seg voldsomt i løpet av det siste tiåret. Fritak for engangsavgift og moms og en rekke andre viktige fordeler har sendt elbilsalget til himmels, mens det har gått motsatt vei med fossile biler, altså biler med bensin- eller dieselmotor.

Verst har det gått utover dieselbilene, som har gått fra en markedsandel på 75 prosent i 2010 til under 10 prosent i 2020.

Andelen dieselbiler har vært i sterk nedgang her i landet siden 2012. Dette var også det første året elbilene for alvor ble synlige på registreringsstatistikken, med 3.950 nye biler.

Sendt i skammekroken

I årene rundt 2010 ønsket politikerne at Ola og Kari Nordmann skulle kjøre dieselbil, først og fremst fordi disse bilene hadde lavest utslipp av klimagassen CO2.

Dermed ble disse bilene ansett for å være minst miljøskadelige. Etter hvert som det ble satt sterkere fokus på de helseskadelige utslippene av NOx, fikk pipen en annen lyd – og nå ble det de utslippsfrie elbilene som gjaldt, mens dieselbilene ble sendt i skammekroken.

Skoda Kodiaq er en av stadig færre fine dieselmodeller å velge blant på det norske markedet. Foto: Frank Williksen

Tre av fire var diesel

Det hører til historien at nyere dieselmotorer, som tilfredsstiller de såkalte Euro 6-kravene, har minimale utslipp av helseskadelig NOx, og generelt blir ansett som svært «rene».

Euro 6 er dagens versjon av Euro-kravene til nye kjøretøy, som først ble innført med Euro 1 i 1992. Euro 6 kom i 2014, og er senere oppgradert flere ganger. Euro-kravene bestemmer grenseverdiene for avgassutslipp som en ny bil må oppfylle for å bli godkjent for salg.

Utviklingen i salget av nye dieselbiler har vært svært dramatisk på bare ganske få år. I toppårene fra 2007 til 2011 utgjorde dieselbiler hele tre av fire nyregistrerte biler årlig, og resten var i all hovedsak biler med bensinmotor.

Ingen grunn til å ha dieselskam

104.000 dieselbiler i 2011

Størst var dieselandelen i toppåret 2011. Dette året ble det registrert mer enn 104.000 dieselmodeller, eller 75,7 prosent.

Fallet startet for alvor i 2012, det stupte videre i 2013 og nedgangen bare fortsatte i årene som fulgte. Samtidig doblet elbilsalget seg fra 2012 til 2013, og den bratte veksten for batterielektriske biler har bare fortsatt og styrket seg videre med stadig større utvalg av attraktive modeller.

Slik har utviklingen for dieselbilene vært:

Fra all-time high med nesten 105.000 biler i 2011, var det ut november registrert drøyt 11.000 nye diesel personbiler her i landet.

Populær i distrikts-Norge

Tallene har bare fortsatt å stupe, inntil færre enn 10 prosent nå velger dieselmotor. Den harde kjernen som fortsatt holder på denne motortypen, er ofte selgere og andre som jobber over store avstander, og som gjerne bruker bilen som transportmiddel.

I dag selges det nesten ikke dieselbiler i de større byene, mens denne motortypen fortsatt har mange trofaste tilhengere utover i distrikts-Norge.

Bruktbil? Da velger de fleste fortsatt dieselmotor

Færre å velge blant

Utviklingen betyr i praksis at med så lave markedsandeler, har utvalget av dieselbiler som tilbys i Norge blitt kraftig redusert de siste årene:

Toyota har faset ut dieselmotorer i personbilene sine i Norge (og snart i Europa).

Volvo er på vei over på bare ladbare elektrifiserte personbiler.

FCA (Fiat, Alfa Romeo m.fl. har varslet kutt av dieselmotor i nær fremtid.

Hyundai selger ikke lenger rene bensin- eller dieselmodeller i Norge.

Også i EU er dieselbilene på vikende front. Ut oktober i år var andelen sunket til 27,8 prosent. Legg merke til hvor forskjellig situasjonen er i EU i forhold til Norge - med bare 9,9 prosent elektrifiserte personbiler hittil i år. Men den andelen øker nå raskt! (Kilde: ACEA - European Automobile Manufacturers Association)

Taper i EU også

Møller Mobility – VW, Audi, Seat, Skoda – venter at minst 90 prosent av nybilsalget av deres merker i 2021 vil være elektrifiserte biler.

Hos Bertel O. Steen – Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, Kia, DS, Smart – forventer også 9 av 10 av sine nye biler elektrifisert i 2021.

Norge er for tiden et veldig spesielt billand, men den utviklingen dieselmotoren har hatt her, ser nå ut til å komme også i andre land.

I EU var dieselmotorens andel av nybilregistreringene i oktober 27,8 prosent, ned fra 29,4 prosent i september, og nedgangstrenden ser ut til å være helt klar.

I samme måned sto for øvrig ladbare elektrifiserte biler for en markedsandel på 9,9 prosent i EU – et kraftig hopp fra 3,0 prosent samme måned i 2019.

Den var verdens raskeste bil med dieselmotor

