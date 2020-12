Eiendomsmeglersjef vil ha renta opp

Privatmegleren-sjef Grethe W. Meier er bekymret for at nullrente i lang tid vil føre til overopphetet boligmarked.

Torsdag gjorde Norges bank kjent at styringsrenta holdes uendret på rekordlave null prosent. Der vil renten trolig ligge til begynnelsen av 2022, fordi sentralbanken tror at næringslivet og økonomien vil være sterkt preget av koronapandemien gjennom neste år.

– Vi er inne i et økonomisk tilbakeslag, og usikkerheten er stor. Vi vil derfor holde styringsrenten lav i lang tid, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Nå får Olsen en bekymringsmelding fra et kanskje uventet hold: eiendomsmeglerbransjen.

– Jeg håper at vi kan få en renteøkning allerede i september neste år, sier Grethe W. Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, til TV 2.

Prisvekst

For etter at Norges bank satte styringsrenta til null prosent i mai, har aktiviteten i boligmarkedet økt kraftig. Vanligvis pleier boligprisene å flate ut om høsten, men i koronaåret 2020 har både omsetning og prisene steget. I Oslo er boligprisene nå over 10 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Jeg er faktisk litt bekymret for prisutviklingen. Jeg skulle ønske at den var lavere enn den er, sier Grethe Meier, og fortsetter:

– Ingen er tjent med at markedet går veldig mye opp. Da blir det ofte noen restriksjoner fra myndighetene, eller vi får et kraftig prisfall - en korreksjon. Både for boligselgere og for boligkjøpere er det mye bedre med et stabilt boligmarked prismessig, sier hun.

Og Meier ser gjerne to renteøkninger i løpet av høsten 2021:

– Jeg vil heller ha to renteøkninger neste år, hvis det kan stagge aktiviteten i boligmarkedet, sier hun til TV 2.

Venter lavere vekst

Med rekordlav styringsrente har Norges bank hatt som mål å skape mer aktivitet i norsk økonomi - også i boligmarkedet. Det var gjennom våren frykt for kraftig fall i boligprisene som følge av pandemien.

Men Øystein Olsen sier nå at også sentralbanken er overrasket over hvor godt boligmarkedet har holdt seg:

– Det er riktig at boligprisutviklingen og aktiviteten har vært litt sterkere en det vi har lagt til grunn. Men det er for tidlig å være alt for bekymret for dette nå. Og slik vi vurderer det så er det mest sannsynlig at vi vi får en avdemping av boligprisveksten i den nærmeste tiden, sier han til TV 2.

Grethe Meier stiller seg tvilende til Olsens vurdering av boligmarkedet framover:

– Jeg håper faktisk han har rett, men jeg tror ikke det. Vi ser at det er høy aktivitet. Mange vil bytte bolig, og da blir det press på pris. Vi håper at Norges bank vil se ekstra til boligmarkedet i rentesettingen framover, sier Meier.