Slaktes i internt notat: – Feigt og diktatorisk

I et notat TV 2 har fått fra Nordre Aker Frp tar bydelslaget til Ugland Jacobsen et oppgjør med eksklusjonen av den tidligere fylkeslederen i Oslo Frp.

– Geir Ugland Jacobsen er gjort til syndebukk for ledelsens og sentralstyrets forsømmelser, heter det i uttalelsen.

Partilaget peker på at Fremskrittspartiet under Carl I. Hagens tid var et parti for «folk flest », som med Hagens «dyktige ledelse» kom opp i 30 prosents oppslutning nasjonalt.

Etter dette har Frp falt til under 10 prosent, og uansett hva dette skyldes, burde ledelse og sentralstyre satt inn mottiltak, mener bydelslaget.

– Det er kritikkverdig at dette ikke er blitt gjort, heter det.

– Partiledelsen burde heller gå

I lys av den dalende oppslutningen til partiet kaller de det patetisk at Ugland Jacobsen ble ekskludert, og uforståelig at hele fylkeslaget er satt under administrasjon.

Nordre Aker Frp mener det heller er Siv Jensen og sentralstyret i partiet som bør gå av.

– Det er snarere ledelsen og sentralstyret som burde ha stilt sine plasser til disposisjon for ikke å ha gjort noe med den uheldige utviklingen langt tidligere, skriver styret.

«Feigt» og «diktatorisk»

Bydelslaget viser til at Ugland Jacobsen er en demokratisk valgt Frp-representant i Oslo.

– Det virker rett og slett feigt å ramme en dyktig tillitsvalgt som kun har kommet med ytringer som ligger godt innenfor ytringsfriheten som skal eksistere i et demokratisk parti, heter det i uttalelsen.

Bydelslaget retter flengende kritikk mot at Ugland Jacobsen ble ekskludert fordi han ønsket «nødvendige samfunnsendringer».

At Oslo Frp nå «nedlegges av et diktatorisk sentralstyre, viser en forakt for eget parti og demokratiske prinsipper», mener Nordre Aker Frp.

Svært skuffet over Listhaug

Styret i Nordre Aker reagerer sterkt på at Sylvi Listhaug, som de har regnet som en meningsfelle, har tatt sterk avstand fra betegnelsen nasjonalkonservativ. Hun har gitt uttrykk for at mange knytter det til nasjonalsosialisme.

– Hun bør holde seg for god til å brunbeise et flertall av egne velgere og tillitsvalgte.

Nordre Aker anklager Listhaug for å bruke en billig hersketeknikk hun selv har vært utsatt for tidligere.

– Det er hyklersk og svært skuffende, og hun feller de mange som har støttet henne i tykt og tynt i ryggen, skriver de.

Ugland Jacobsens lokallag advarer mot at enda flere av FrPs velgere vil gå over til andre partier på borgerlig side som norske interesser og verdier på en bedre måte.

TV 2 har vært i kontakt med Frps kommunikasjonssjef Kjetil Løset, som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.