Republikanerne råtner på stilk

42 lange dager tok det republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell å anerkjenne at Joe Biden blir USAs 46. president. Stillheten fra en av høyresidens mest erfarne politikere har tillatt Trump å svekke tilliten til valgsystemet kraftig. Men dette handler ikke bare om valget.

Jeg savner tiden da man kunne analysere amerikansk politikk ved å sette seg inn i to ulike, relativt oppegående standpunkter. Nå om dagen er det imidlertid nattsvart på den ene siden. Og da snakker jeg ikke om demokratene.

Nå som republikanerne anerkjenner Trump som en taper, håper jeg det er første steg i retning at republikanerne gjenoppbygger sitt eget parti. Uten The Donald.

For i kaoset etter 3. november har Donald Trump lurt til seg flere milliarder kroner på grunnløse anklager om valgfusk fra sine egne støttespillere. Det må være den største svindelen av amerikanske velgere i amerikansk historie. Ikke svindel av de rike donorene, men vanlige folk som har gitt noen dollar her og der. Det likevel vanskelig å bli skuffet over presidentens oppførsel, for man forventer ikke noe annet derfra.

Lederskapet i Det republikanske partiet har imidlertid vist man heller ikke kan forvente stort fra den fronten lenger, heller. McConnel, som tross alt har styrt en mer ansvarlig linje i senatet enn presidenten når det gjelder smittevern, har stilltiende godtatt angrepet på demokratiet. Ronna McDaniel, som leder partistrukturen, har derimot fulgt Trump rett ned i kaninhullet, tett fulgt av flere folkevalgte i Huset. Nylig støttet 106 republikanske kongressmedlemmer det håpløse søksmålet fra delstaten Texas om å kaste ut valgresultatet i de fire avgjørende stedene som sikret Biden seieren.

GOP har lenge hevdet at rikdom drypper nedover samfunnslagene, men i disse dager er det først og fremst uansvarligheten som sildrer. For Trumps svindel har smadret mange republikaneres tillit til det amerikanske valgsystemet.

På spørsmål om de tror det var utbredt valgfusk i det amerikanske valget, svarer 77 prosent av registrerte republikanske velgere «ja» i en meningsmåling publisert 10. desember. Syv av ti republikanere sier at de ikke mener Joe Bidens seier er legitim.

Disse tallene skal man selvfølgelig ta litt med en klype salt. I det polariserte USA kunne man spurt om hva som helst, og fått to ulike virkeligheter fra demokrater og republikanere. Likevel er de urovekkende høye når det er snakk om noe så grunnleggende som gjennomføringen av valg, selve bærebjelken for et demokrati.

Jeg skriver imidlertid at republikanerne råtner på stilk, ikke rot. For selv om store deler av partiets tilhengere også utenfor Washington har støttet presidentens vendetta de siste månedene, er det på lokalt nivå at noen republikanere endelig har motsatt seg Trumps vilje.

Nylig avholdt Gabriel Sterling, en republikaner som stemte på Trump og ansvarlig valgfunksjonær i delstaten Georgia, en pressekonferanse. Budskapet hans til presidenten og hans likesinnede kunne ikke vært tydeligere: «alt dette har gått for langt, …og det må ta slutt». Sterling ba republikanske senatorer om å vise lederskap, og anmodet USAs president om å oppildne folk til å begå politisk motivert vold, før det er for sent.

Sterling meldte seg på en liste over republikanere fra Michigan, Pennsylvania, Arizona og sin egen delstat Georgia, som nektet å godta presidentens grunnløse og overdrevne anklager om valgfusk. Til tross for at flere av dem hadde stemt på Trump. Sammen stoppet de angrepet på valgsystemet, og kanskje reddet de sitt eget parti i samme sleng.

For i disse lokale heltene ligger håpet til en gjenoppbygging av anstendighet på amerikansk høyreside. Nå som selv Mitch McConnell tør å anerkjenne at presidenten vil miste sin formelle makt 20. januar, er det igjen håp for amerikansk høyreside. Det blir imidlertid en lang prosess, for Trump virker foreløpig ikke interessert i å gi opp den uformelle makten han råder over i partiet. Og den er det mange rundt ham som støtter oppom.