Tidligere Disney-stjerne med nedslående beskjed til fansen

Disney Channel-serien «Lizzie McGuire» ble en stor hit på tidlig 2000-tallet, med Hilary Duff i hovedrollen. I 2019 ble det bekreftet at serien skulle få en oppfølger med de originale skuespillerne og den samme serieskaperen.

Onsdag delte Duff en post på Instagram hvor hun forteller at dette ikke lenger kommer til å skje.

– Jeg vet at innsatsen og samtalene har vært overalt for å prøve å få en oppfølger til å fungere, men dessverre, og til tross for alles beste innsats, kommer det ikke til å skje, skriver Duff.

Uenigheter i kulissene

Planen var at serien skulle vises på strømmetjenesten Disney+, men allerede i februar begynte det å skurre da Duff uttrykte sin frustrasjon om hvordan prosessen ble håndtert, og uttrykte et ønske om å flytte serien til strømmetjenesten Hulu, som eies av Disney.

Ifølge stjernen var dette i håp om å kunne gi oppfølgeren mer kreativ frihet enn det Disney+ hadde åpnet for, og ifølge flere amerikanske medier var det uenigheter i hvordan karakterenes voksne liv skulle portretteres.

Det er ikke gitt et grundig svar på hvorfor oppfølgeren nå avlyses, men innlegget skriver Duff at hennes håp hadde vært at fortsettelse av serien ville gitt et «ærlig og autentisk bilde på hvem Lizzie ville ha vært i dag».

– Vi kan alle ta et øyeblikk å sørge over den fantastiske kvinnen hun ville ha vært og eventyrene vi ville ha hatt med henne. Jeg er veldig lei meg, men jeg lover at alle prøvde sitt beste, men det passet ikke, skriver hun videre.

Fansen reagerer

Hilary Duff fikk sitt store gjennombrudd i nettopp «Lizzie McGuire», som ble sendt mellom 2001-2004. I 2003 ble det utgitt en film basert på serien.

– Jeg har vært så beæret over å ha karakteren til Lizzie i livet mitt. Hun har hatt en så varig innvirkning på mange, inkludert meg selv. Å se fansenes lojalitet og kjærlighet til henne, den dag i dag, betyr så mye for meg, skriver hun.

Ifølge nettsiden Vulture skulle oppfølgeren til serien angivelig starte med at Lizzie bodde i Brooklyn og oppdaget at forloveden var utro. Duff skal ha fortsatt med å be Disney om å flytte serien til Hulu, slik at karakteren ikke ville gjøre seg selv en bjørnetjeneste ved å begrense realiteten til en 30-åring ved å tilpasse seriens innhold til barn.

Flere kjendiser har uttrykt sin frustrasjon i kommentarfeltet til Duff. Blant annet «Game of Thrones»-stjernen Sophie Turner og skuespiller Sutton Foster. Sistnevnte er Duffs motspiller i TV-serien Younger.