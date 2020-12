Derfor meldte han seg ut av FNB

Den utmeldte FNB-profilen Trym Aafløy vil fortsette å kjempe for velgernes saker – og mot bompenger og bybane – men vil ikke melde seg inn i et annet parti.

TV 2 erfarer at det ikke ligger personkonflikter til grunn for utmeldelsen som kom overraskende på flere medlemmer i partiet. Dette gir Trym Aafløy uttrykk for til TV 2.

På spørsmål om hvorfor utmeldelsen kom, sier som han har sagt mange ganger før, «NOK er NOK», og fremholder at han vil fortsette i bystyret.

Aafløy er mannen bak partiet og ifølge ham selv fikk han 7000 personstemmer ved siste kommunevalg.

– Vi har ingen planer om å melde oss inn i noe parti. Og vi skal i hvert fall ikke starte et nytt, sa Aafløy på en felles pressekonferanse torsdag ettermiddag sammen med de to andre avhopperne Rolf Erik Scott og Per Jørgensen.

– Det vi holder på med, er politikk for innbyggerne i byen vår. Vi gikk ikke inn i politikken for å drive partiarbeid, sier Aafløy.

Dagen etter at de tre overraskende forlot partiet, redegjorde de for valget – på parkeringsplassen til Joker-butikken i Ervik nord for Bergen sentrum. Stedet var ikke tilfeldig valgt.

– Det er stor strid om bybanetraseen fra Åsane og tvers gjennom dette området. I stedet for å legge banen gjennom fjellet, vil byrådet ha bane og sykkelvei gjennom boligområdet og over golfbanen. Innbyggerne blir overkjørt om bystyret får viljen sin, sier Aafløy.

Han lover å fortsette å kjempe for saken han ble valgt inn i bystyret på.

– Vi er like mye imot bompenger, bybane betalt av bilister, vindmøller og offentlige overgrep mot innbyggerne.

Aafløy understreker at det ikke ligger noen konflikt bak utmeldingen. Men han føler han opplever mer byråkratisering av partiet og bystyret. Avhopperne mener de nå kan legge mer energi i arbeidet for velgerne.