Det vakte oppsikt da importøren av elektriske MG ZS gikk ut med et salgsmål på 2.000 biler i Norge i oppstartsåret 2020.

Det er et høyt antall, ikke minst for det som i praksis er et nytt bilmerke. MG gikk konkurs i 2005. Når de nå har gjenoppstått, er det under eierskap av den kinesiske bilgiganten SAIC.

Utover i 2020 har det vist seg at 2.000 biler har vært en real skivebom. MG har nemlig solgt mye mer!

Ved utgangen av november hadde MG solgt og registrert over 3.300 eksemplarer av den kompakte SUV-en ZS. Med det er MG faktisk over etablerte og tradisjonsrike bilmerker som Ford, Mitsubishi og Mazda på registreringsstatistikken her hjemme. Og det altså med bare én modell.

Nytt flaggskip

Det siste blir det snart slutt på. Tidlig i 2021 kommer MG med en ladbar SUV. Og videre utover året skal de komme med to helt nye elbiler.

De to ble snarvist i tildekket versjon under en presentasjon for pressen forleden. MG er også sparsomme med informasjon, men litt vet vi om dem:

SUV-en skal være en god del større enn dagens ZS. Det er også ventet at den blir en mer påkostet bil enn denne. Nykommeren blir omtalt som et flaggskip for MG. Den skal bli teknologisk avansert, samtidig som designet skal skille den fra konkurrentene.

MG ble med i dragsuget til denne konkursen

MG ZS har virkelig blitt en suksess i Norge. Her byr MG på en fornuftig og rommelig elbil, til rimelig pris.

Høyreist bil

Det er nok også grunn til å vente adskillig mer rekkevidde enn på ZS, som med 263 kilometer langt fra er blant elbilene som går lengst. Det er ikke unaturlig om MG her legger seg et sted mellom 400 og 500 kilometer.

I tillegg til denne, kommer en femdørs kombi. Her blir det spekulert i at MG går for et høyreist karosseri, med enkelte offroad-detaljer.

I så fall er det ikke ulikt det Polestar har gjort med sin 2, som allerede er en stor suksess i det norske markedet.

Ekspanderer i Europa

I vår del av verden startet MG-comebacket i Storbritannia og Irland. Da elektriske ZS kom, ble det naturlig for MG å satse på Norge. Og i løpet av 2021 skal de etablere seg i flere andre europeiske land.

Før de to nye elbilene, er det altså klart for en ladbar hybrid. EHS heter den og er en SUV som størrelsesmessig er hakket over ZS.

EHS er 4,5 meter lang. MG lover at den skal ha klasseledende innvendig plass. Bagasjerommet er på 448 liter, det kan utvides til hele 1.375 liter ved å legge ned baksetene.

EHS er neste bil ut fra MG i Norge, dette er en ladbar hybrid som er litt større enn dagens ZS.

52 kilometer på strøm

Drivlinjen består av en turbomotor på 1,5 liter, en 10-trinns girkasse, elektromotor og batteripakke på 16,6 kWt. Den totale systemeffekten er på 258 hestekrefter.

Dette gir en elektrisk rekkevidde på 52 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Det tallet er gunstig med tanke på norske avgifter. De ladbare hybridene må nemlig klare minst 50 kilometer på strøm for å maksimalt avgiftsfritak. EHS er altså innenfor dette.

Slik ser det ut inne i EHS, sannsynligvis blir elementer av dette også å se i de kommende elbilene.

Startpriser

Bilen kan for øvrig kjøres på strøm i hastigheter opp til 130 km/t. Spurten fra 0-100 km/t går på 6,9 sekunder.

EHS har forhjulsdrift, underveis i lanseringen sier ikke MG noe om 4x4 eller om det vil komme etter hvert. Mest sannsynlig blir ikke det aktuelt for denne modellen.

Norsk pris for denne starter på 369.990 kroner. Da snakker vi utgaven som heter Comfort. Den godt utstyrte Luxury-utgaven har startpris på 411.140 kroner.

