Firedobbelt norsk i Hochfilzen – Lægreid best

Sturla Holm Lægreid skjøt feilfritt under skiskytterherrenes 10 kilometer i Hochfilzen. Med god fart i sporet vant han syv sekunder foran Johannes Dale som også skjøt fullt hus.

Lægreid var rørt til tårer da han stilte opp til intervju etter seieren.

– Det har nettopp gått opp for meg hva som har skjedd. Jeg er best i verden i dag, rett og slett. Det er helt sykt, liksom, sier Lægreid til SVT.

– Jeg er egentlig ikke noen sprinter jeg. Det er helt sykt, rett og slett, legger han til.



Elitelandslagets nykommer har imponert med skytingen sin denne sesongen. Torsdag tok han altså karrierens andre verdenscupseier, den forrige kom på 20-kilometeren i verdenscupåpningen i Kontiolahti.

– Jeg hadde en veldig god sommer med elitelaget og fikk trent litt med dem. Så jeg visste at jeg var litt bedre enn sist, men jeg hadde ikke sett for meg pallplasser, i hvert fall ikke å stå på toppen.. Så nei, det er helt utrolig, sier Lægreid om starten på denne sesongen.

Firedobbelt norsk

Johannes Thingnes Bø måtte gå to runder etter første skyting, men leverte feilfritt på stående. De to strafferundene gjorde at han havnet på en tredjeplass, 19,9 sekunder bak Lægreid.

Med én bom havnet Vetle Sjåstad Christiansen akkurat utenfor pallen på en fjerdeplass. Dermed ble det fire norske på topp torsdag.

– Det er helt helt utrolig av det som er levert her, jeg hadde ikke trodd at det var mulig å levere et sånt resultat, sier NRKs kommentator Ola Lunde.

– Det er helt ufattelig i dagens skiskytterverden med så mange gode løpere at de norske klarer dette, legger Lunde til.

Tarjei Bø fikk en god start med feilfri skyting på liggende, men med to bom på stående ble det en 14. plass.

Svenske Sebastian Samuelsson var nærmest de norske på femteplass, 44,9 sekunder bak Lægreid.