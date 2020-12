Støre i stort TV 2-intervju: – Jeg har ikke vist meg og Ap fra sin beste side

SKJENNUNGSTUA (TV 2): Aldri før har det gått dårligere med Arbeiderpartiet under Jonas Gahr Støre enn denne høsten. Nå vil Støre ikke avvise muligheten for at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan bli statsminister etter valget.

– Hvis du hadde spurt meg i 2014 hvor vi skulle være i 2020, så ville jeg jo håpet at vi var i regjering og nå skulle inn og forsvare det i et valg, sier Jonas Gahr Støre.

I lengre tid har TV 2 invitert Arbeiderparti-lederen til et intervju for å forklare hvorfor partiet han har ledet siden sommeren 2014 har kollapset, og om hva som er hans plan for å ta partiet ut av den dype krisen.

– Jeg har ikke vist frem verken den beste siden av meg selv eller Arbeiderpartiet, sier Ap-lederen, og utdyper:

– Jeg har brukt utrolig mye tid på å få ryddet opp i ting det var nødvendig å ta tak i i mitt parti, som ikke handler om politikk, ikke handlet om hverdagen til folk, men som var helt nødvendig. Det skjedde på min vakt. Så jeg har brukt mye tid på det, og noen sier at jeg ikke har smilt så mye - og nei, det har vært en del det ikke har vært grunn til å smile av. Men jeg smiler mer nå for vi har ryddet opp i det. Jeg opplever at det har snudd i mitt parti.

ALVORLIG: Støre har fått beskjed om at han må smile mer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Når du sier du ikke har vist deg fra din beste side, hva er det du viser til?

– Jeg viser til det jeg hører ofte at «han smiler ikke nok». Til og med Gro, min gode mentor og venninne, sier «han må smile mer». Jeg smiler ganske ofte i mitt hverdagsliv, men det jeg har fått av deg og andre foran kamera har ikke vært sånne smile-spørsmål, alltid. Det er å vise frem hvem du er da, sier Støre.

– Liksom på lag

Da Støre overtok som Ap-leder etter tidligere statsminister Jens Stoltenberg, viste Kantars partimåling for TV 2 en oppslutning for Ap på 37,6 prosent og 5,0 prosent for Senterpartiet.

Nå, i desember 2020, viste samme partibarometer at Senterpartiet er landets største parti med 22, 1 prosent og Ap på historisk lave 20,4 prosent.

– Legger du sammen den summen, så er den omtrent lik. Senterpartiet har tatt mange velgere fra høyresiden. Det er bra, for vi er liksom på lag og har planer om å styre sammen. Arbeiderpartiet har tapt velgere, både til gjerdet og til andre partier, sier Støre, og legger til:

– Forklaringen på det er sammensatt av mange ting, tror jeg. Vi hadde et dårlig valg i 2017, vi har hatt interne problemer i vårt parti som det tok tid å rydde opp i og som jeg som leder tok ansvar for å rydde opp i. Det mener jeg vi har gjort. Derfor er jeg veldig trygg på at vi kan gå opp igjen, sier Støre.

RYDDET OPP: Jonas Gahr Støre mener han har ryddet opp i egne rekker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Minst 20 prosent

– Er det et mål å klare å komme over 20 prosent?

– Helt klart. Det tror jeg vi skal klare.

– 25 prosent?

– Jeg setter ikke et tall.

– Du sa jo akkurat 20 prosent?

– Jeg tror vi kommer opp fra der vi er nå, og det er jo omtrent der du har pekt på.

– Hva er hovedutfordringen for vanlige folk i Norge, slik du vurderer det?

– Altfor mange har opplever at de har fått dårligere kjøpekraft på disse årene. Altfor mange møter slutten av måneden med problemer med å betale regningene sine. Mye har blitt dyrere, barnehageplass, skolefritidsordning, strøm for mange, pendlerordningen for de som reiser på den måten. Også ser de et Norge hvor forskjellene øker, de på toppen drar ifra. Det er blitt dårligere med Norge. Det mener jeg det er viktig for alle i Norge og snu fordi det ruster oss dårlig for oppgavene vi står foran.

ØKTE FORSKJELLER: Altfor mange opplever å ha problemer med å betale regningene i slutten av måneden, mener AP-lederen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ap er kjent for, gjennom tiår med valgkamper, at dere er gode på å beskrive problemer i hverdagen for vanlige folk, og når man har klart å finne den rette problembeskrivelsen å lage og finne de rette løsningene for vanlige folk. Er den evnen til å gjøre det, er den fortsatt like sterk i Ap når målingene er så dårlige?

– Det går ikke an å sammenligne Norge i 40-, 50- og 60-årene med der vi er i dag. Vi er et mer sammensatt og mangfoldig samfunn. Ingen partier kan abonnere på velgere og si «det har vi alltid klart». Velgerne er mer kravstore nå og tilliten må du vinne. Jeg ser jo på målingene og vil jo takke de 20 pluss som stemmer på oss og er glad for det. Også er det en stor mengde der som ser på oss som et alternativ og da er min oppgave å få de tilbake, sier Støre.

Tåke og utydelighet

Arbeiderparti-lederen mener han har funnet ut hvorfor partiet hans gjør det så dårlig på målingene.

– Vi har ikke vært gode nok til å gi klare nok svar på politikken vår. Vi er i en bølge der Senterpartiet plukker opp mye av den misnøyen som er der ute. Jeg mener de ikke har gode løsninger på mye av den misnøyene de plukker opp.

– Kjenner du deg igjen i det når de kaller deg tåkefyrste?

– Nei.

– Men du sier selv at du må bli mer tydelig?

– Ja. Men det er forskjell på tåke og utydelighet. Politikk tror jeg folk skjønner skal henge sammen. Det er ikke svart/hvitt. Det er ikke ja/nei-svar. Derfor kommer jeg til å fortsette å snakke i hele setninger. Det mener jeg er sant, og da holder jeg på det som er sant.

– Men samtidig sier du jo at du må bli tydeligere?

– Jo, men det handler om det å komme ut med et partiprogram. Du satser på å gjøre arbeidslivet tryggere, hele, faste stillinger, få det inn, få det gjennomgått. Hva skal til for å kutte i klimagassutslippene samtidig som du skal rekruttere folk? Hvordan kan du gjøre samfunnet mer rettferdig gjennom skattepolitikk, skoler og barnehager. Alt det. Når det kommer på stell, så blir du tydeligere, jeg blir tydeligere og vi blir tryggere på det - og der er vi nå.

TYDLIGERE: Jonas Gahr Støre ønsker å fremstå tydligere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Du er ikke redd for at det er noe med din egen formuleringsevne?

– Nei. Jeg er ikke det. Jeg var utenriksminister i mange år og fikk stort sett tilbakemeldinger om at folk likte formuleringsevnen min, sier Støre.

– Alt er åpent

Støre gjentar at han er Arbeiderpartiets kandidat til statsminister, men vil ikke utelukke muligheten for at Trygve Slagsvold Vedum kan ende opp i posten etter valget neste høst.

– Nei, jeg spekulerer ikke på hva som kommer etterpå. Det tror jeg tar oppmerksomheten bort.

– Men da åpner du jo for alt mulig rart?

– Ja, alt er åpent frem til valget er over, og det er 13. september.

– Hva er det som gjør Vedum så populær?

– Han er en trivelig fyr, har et godt humør og er i et parti som har fanget opp en misnøye. Det skal han ha, det har han klart å utnytte og sette ord på det. Jeg mener de har færre ord på de gode løsningene. De protesterer og er uenige. Det er mye av det jeg er enig i. Så må man gjøre mye arbeid på å finne de gode løsninger, og der er de dårligere. Men Trygve er med oppturen på partiet sitt. Det har jeg også vært. Så får vi se hvordan det går.

- Blir dere behandlet ulikt av mediene og offentligheten?

- Ja, det er jo på en måte. For er du i oppgang, så er det på en måte.. Jeg synes mye preller av da. Jeg synes jeg får mange nærgående spørsmål på politikk, som jeg tror det er mer åpning for når det ikke har gått så bra. Jeg kan lette på sløret, Trygve sa til meg en gang: «akkurat sånn som det er nå, så hvis du og jeg går på gata og vi begge faller, så er du klønete og jeg folkelig». Sånn kan man oppleve den tabloide verden, sier Støre.

Tilstrekkelig grad

Uansett, om Vedum er statsministerkandidat eller ikke: Støres hovedsmotstander i stortingsvalget neste år er Høyres statsminister Erna Solberg.

Ap-lederen mener Solbergs lederskap som regjeringssjef er for svakt.

– Feil prioritering og en politisk retning som ikke svarer på de utfordringene som folk møter. Jeg opplever det som kommer frem i kompromisser mellom hennes regjering og Frp nå er litt grønt på den ene siden og litt grått på den andre siden. Kommer det noe på klima, så må det komme noe på andre veien. Det blir uklart på retning.

– Hvordan er dere forskjellige som ledere av nasjonen?

– Det er politikken som teller. Jeg har respekt for Erna Solberg som statsminister og politisk leder. Det har hun vist gjennom flere år. Men politikken og alternativet, jeg tror det er en større samling om en ny kurs som får ned forskjellene i Norge, tar hele landet i bruk og møter utfordringene vi har på velferd, helsevesen og ta vare på våre eldre. Det er mer som forener oss på den siden, og da kan vi få en klarere politikk, tydeligere vedtak som svarer på utfordringene vanlige folk møter i hverdagen.

HJEM: Jonas Gahr Støre på vei hjemover etter et besøk på Skjennungstua i Oslo.

– Forskjellen på deg og Erna Solberg som ledere er ikke så stor?

– Jeg tror det handler om å prioritere de viktigste sakene og bruke all kraft på å møte dem.

– Og det har ikke hun gjort?

– Ikke i tilstrekkelig grad.

– «Ikke i tilstrekkelig grad»? Er ikke det litt svakt? Er det forskjellen på dere to?

– Ja, avslutter Jonas Gahr Støre.