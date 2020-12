Hjerteslag får to nye sesonger

TV 2 bekrefter at det blir to nye sesonger av seersuksessen Hjerteslag.

Dramaserien Hjerteslag er nå inne i sin tredje sesong. Siden serien ble vist for første gang på TV 2 Sumo høsten 2019, har det blitt en seersuksess.

– De to første sesongene av «Hjerteslag» har vært en stor suksess for oss, og sesong 3 har startet enda bedre enn de foregående, sier programredaktør Kathrine Haldorsen til TV 2 via programmets pressekontakt.

Haldorsen bekrefter at det derfor blir to nye sesonger av Hjerteslag på TV 2.

– Historien om Mio og Anders er sterk og relevant, treffer bredt, og er nydelig portrettert av Thea Loch Næss og Vebjørn Enger. Derfor er vi glade for å kunne fortelle at vi nå har besluttet å bestille ikke bare én, men to nye sesonger av serien, sier hun.

TO NYE SESONGER: TV 2 bekrefter at det blir to nye sesonger av Hjerteslag. Foto: TV 2

Dermed får vi se mer av Mio og Anders, som blir spilt av skuespillerne Vebjørn Enger (24) og Thea Sofie Loch Næss (24).

Karakterene Mio og Anders har tatt oss med på utviklingen av et komplisert forhold, basert på et one night stand.

Loch Næss gleder seg over at det blir flere sesonger av Hjerteslag.

– Det blir kjempegøy å få lov til å fortsette å fortelle historien om Anders og Mio, sier hun til TV 2 via programmets pressekontakt.

En utfordring

Til God kveld Norge fortalte Enger og Loch Næss tidligere i høst at de ble satt på prøve under innspillingen av den tredje sesongen.

I den tredje sesongen blir nemlig Mio og Anders foreldre, og Loch Næss forteller at det ble en utfordring å ha et barn på settet.

– De sier at når man spiller med barn så viser det hvor god skuespiller man egentlig er. For de er jo så ekte. Det var mange ganger jeg skulle bære babyen og han skulle gråte, men så lå han bare å smilte så måtte jeg spille at han gråter, sa hun til God kveld Norge da hun og Enger gjestet studioet.

Utlandet satt på vent

Både Enger og Loch Næss har spilt i flere store produksjoner. Enger er blant annet kjent fra filmene Kompani Orheim og Askeladden – i Dovregubbens hall.

Loch Næss er kjent fra den norske filmen Birkebeinerne, og Natt til 17., men slo for alvor gjennom i 2018, da hun fikk rollen som Skade i Netflix-serien The Last Kingdom.

Til God kveld Norge fortalte hun at karrieren i utlandet er satt på pause grunnet korona.

– Jeg har selvfølgelig lyst til å reise over dammen igjen, men akkurat nå er jeg utrolig takknemlig for at jeg er her i Norge.

Sesong fire kommer på TV 2 Sumo i 2021.

