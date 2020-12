Dette er mannen med den lysende ideen du garantert har sett

Du har nok sett det, for det finnes overalt i landet hvor det er en byggeplass. Et lysende hjerte.

Det hele startet hos byggeplassleder Hans Martin Holsen i Førde i november. Nå har de store entreprenørfirmaene rundt i landet slengt seg på trenden.

I høst skulle firmaet sette opp arbeidslys på rehabiliteringsprosjektet på hotell Scandic Sunnfjord i Førde. Da fikk plutselig Holsen en helt annen idé om hva de kunne bruke lyset til.

– Det har sett helt grusomt ut på byggeplassen, så da vi fikk opp stillaset, ville vi lyse opp litt. Det var først og fremst for at vi skulle lyse opp en byggeplass som er mørk og trist, men så skjønte jeg at det kan bli brukt til noe hyggelig, forteller Hans Martin Holsen.

Se hjerter rundt i landet i bildegalleriet under.

LILLESTRØM: I Lillestrøm sentrum står dette hjertet til all sin prakt ved BundeBygg sin arbeidsplass. Foto: Kathinka Augustine Les mer BRA: Oslo Plaza har brukt vinduene til å vise omtanke. Foto: Ditlev Eidsmo Les mer SENTRUM: På denne byggeplassen i Oslo sentrum har de formet lyset som et hjerte. Foto: Ditlev Eidsmo Les mer BERGEN: I Bergen har de fått på plass et hjerte ved en byggeplass på Lagunen Foto: Kåre Breivik / TV 2 Les mer OSLO: Ved Slottsparken har noen laget dette hjerte for å glede andre. Foto: Ditlev Eidsmo Les mer FINT: Veidekke har også slengt seg på trenden i Bergen by. Foto: Kåre Breivik / TV 2 Les mer APOTEK: Også apoteket i Bergen vil bli med på håpet. Foto: Kåre Breivik / TV2 Les mer SYNLIG: Dette bygget som bygges i utkanten av Oslo sentrum har fått hjertet påskrevet. Foto: ALEXANDER KLANDERUD Les mer

Løsningen ble et stort hjerte av lyslenker for å glede andre.

– Vi fant ut at vi kunne bruke de lysene som egentlig blir brukt til å lyse opp arbeidsplassen til å lage et stort hjerte. Det er for å gjøre en fin ting for folk i en tung tid. Jeg blir selv glad av hjerter, og da er det jo sikkert mange andre som også blir glad av det, sier Holsen.

Ikke julepynt

Han understreker at det ikke var ment som julepynt.

– De aller fleste har følt at ting er snudd på hodet dette året. Det har ingenting med julepynt å gjøre, men bare en tanke om å spre litt glede i et år som har vært tungt for de fleste. Hjertet er noe alle vet hva er, og det er for å vise omtanke, sier Holsen.

BYGG: På denne byggeplassen ved Bjørvika har de satt opp et lyshjerte. Foto: Alexander Klanderud

Han skjønner at byggeplasser ikke er stedet man går til når man skal finne glede, men håper at det lysende hjertet kan forandre på inntrykket.

– Byggeplasser er ikke akkurat kjent for å være fine. Så istedenfor at man skal gå rundt å se på mørke og stygge byggeplasser, så får vi i bransjen gjøre et lite forsøk på å glede litt, forteller han.

Landet rundt

Ideen til byggeplasslederen har lyst opp flere steder enn Førde. Overalt i landet kan man se byggeplasser som er prydet med lyshjerter.

– Det har tatt helt av og det er jo rått at så mange slenger seg på. Jeg tok en tur til Bergen for litt siden, og da var det hjerter overalt. Tilbakemeldingene jeg har fått er at folk synes det er en flott gest, sier Holsen.

Nå har hjertene blitt en trend i de store selskapene.

Engasjement innad i bransjen

En av landets største entreprenører, Betonmast, sier til TV 2 at de har satt opp lysende hjerter over hele landet.

– Det er et fint tiltak i en ellers tung tid. Flere av prosjektene våre har gjort det, og vi håper at det gleder de som ellers tenker at byggeplassen er et mørkt sted. Det har blitt en trend hos oss, sier Per Anders Muri, kommunikasjonsdirektør i Betonmast.

I entreprenørselskapet har de et internt nettverk hvor de deler hjertebilder.

– Det har blitt et veldig stort engasjement for hjertene. Det har åpenbart truffet en nerve. Samtidig er det godt for fagarbeiderne som er på plass veldig tidlig at det blir vist litt omtanke, forteller Muri videre.