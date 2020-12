En bil har trillet ut i Akerselva

Føreren var på land da bilen trillet ut i elven, og deler av fronten står under vann. Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Cathrine Silju sier at tauehjelp er på vei.

Fører er uskadd, og skal ha vært på land da bilen trillet.

Politiet sier at vedkommende fremstår helt vanlig, med ingen mistanke om promille eller skade.



Vedkommende sier at bilen har stått i gir, med brekket på. Men i og med at bilen har trillet, påpeker operasjonsleder Silju at de ikke kan verifisere uttalelsen.