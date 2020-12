Northug forklarer seg for retten mandag

Klokken 12 førstkommende mandag skal Petter Northug (34) forklare seg over videolink i Oslo tingretts største sal.

Det viser berammingslistene til tingretten.

Det er satt av fire timer til tilståelsessaken, som skal avvikles i sal 250. Det er rettssalen som ble bygget i anledning 22. juli-rettssaken. Også Eirik Jensen og Laila Bertheussen er blant dem som har møtt som tiltalte i denne salen.

Den tidligere skikongen er siktet for brudd på vegtrafikklovsens bestemmelser om hastighet, samt besittelse av mindre mengder kokain.

Han har erkjent alt han er siktet for, og saken vil derfor ble behandlet som en såkalt tilståelsessak, der straffutmålingen er det eneste dommeren skal ta stilling til.

Bakgrunnen for saken er at han i august ble stoppet av politiet på E6 nord for Oslo. Han ble målt til 168 kilometer i timen i en 110-sone.

Etter dette besluttet politipatruljen å ransake hjemme hos ham. Det var da de gjorde beslag av 10 gram kokain.

Kort tid etter at saken ble kjent, holdt Northug en pressekonferanse der han erkjente at han har et alvorlig rusproblem.

Northugs forsvarer, advokat Halvard Helle, har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Dommer i saken er Ole Kristen Øverberg. På grunn av smittevernhensyn vil det være begrenset med plasser i tinghuset.