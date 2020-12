– Fikk klubbtrenere velge fritt, ville de fleste pekt på henne

Dagen før Danmark og Norge barker sammen i Herning med en billett til EM-finalen i potten, hyllet Danmarks landslagssjef en av motstanderne.

– Kari Brattset Dale er nok den mest attraktive strekspilleren i verden. Hvis klubbtrenere fikk lov til å velge fritt, ville nok de fleste pekt på henne akkurat nå. Hun er en de unge kan se opp til, mener Jesper Jensen på torsdagens internasjonale pressekonferanse.

Kari Brattset Dale (29) ligger svært godt an til å bli den mest verdifulle spilleren i EM. Hun har vært på banen i over fire timer så langt, storspilt i forsvar og notert en uttellingsprosent på 83 på vei mot 19 mål hittil i mesterskapet.

HYLLES: Kari Brattset Dale. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Det fine med å spille semifinaler er at de beste angrep- og forsvarsspillerne er med. Hvis vi skal angripe Kari i morgen, må vi sørge for at hun står så alene og isolert som overhodet mulig, sier Jesper Jensen om Györ-spilleren.

Jensen-rosen av det norske laget stoppet ikke der:

– Norges keepere er av de beste i verden, deres forsvar er best i verden, og kontringsspillet er i særklasse best i verden, sier Jensen.

– Mye av det vi gjør, er hentet fra det Norge har gjort. Det er dumt å ikke dra nytte av andre. Man behøver ikke finne opp alt på nytt, sier han.

Jensen er også trener i danske Esbjerg, hvor han har Marit Malm Frafjord, Marit Røsberg Jacobsen, Kristine Breistøl og Sanna Solberg Isaksen fra den norske EM-troppen. Han tror ikke det gir en dansk fordel.

I den andre semifinalen møtes Frankrike og Kroatia.