Brøt seg inn hos nabo og banket opp to menn – ber om å bli fengslet

To menn ligger på Ullevål sykehus med alvorlige bruddskader etter at to kjenninger av politiet tok seg inn i en leilighet på Torshov og ranet dem.

I leiligheten var det to menn og en kvinne da de to gjerningsmennene kom inn døra ved 20.30-tiden tirsdag, ifølge politiet.

En av gjerningsmennene står registrert på samme adresse som den aktuelle leiligheten. Utover det kjenner ikke politiet til noen relasjon mellom gjerningsmennene og de tre som var i leiligheten.

Politiet mener at gjerningsmennene tok seg inn for å rane til seg penger, men at de også utsette personene i leiligheten for omfattende vold, mener politiet.

De to mennene som var i leiligheten, ble fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige bruddskader. Samtidig ble kvinnen kjørt til legevakten. Tilstanden skal ikke være livstruende for noen av dem.

Gjerningsmennene kom unna med et mindre pengebeløp, men ble pågrepet i området kort tid etter hendelsen. Begge har samtykket til to ukers varetektsfengsling.

– Min klient erkjenner delvis straffskyld. Han er del av et rusmiljø og har selv begjært seg fengslet fordi han ikke klarer å få orden på livet, sier den ene mannens forsvarer, advokat Tor Even Gjendem, til TV 2.

Den andre mannen har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, opplyser hans forsvarer Ingrid Salberg Brekke.

De to mennene er siktet for grov vold, ran og ransforsøk. Politiadvokat Carol Sandbye begrunner varetektsfengslingen med hensyn til bevisforspillelse.