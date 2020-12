Så mange har blitt Plan-fadder etter Julekveld hos Prøysen

Også i år har TV 2 skapt en hyggelig førjulstid på skjermen, blant annet med programmet Julekveld hos Prøysen.

I fem episoder har programleder Bjarne Brøndbo (56) hatt besøk av fem driftige damer, artist Ina Wroldsen (36), influenser Camilla Phil (42), TV-profil Solveig Kloppen (49), artist Anneli Drecker (51) og skuespiller Janne Formoe (45), som alle har delt nære historier i førjulstiden.

Alle er de, inkludert Brøndbo selv, er Plan-faddere. Ved siden av å reflektere rundt julehøytiden og Prøysen, har programmet samlet inn en svimlende sum i samarbeid med Plan.

PROGRAMLEDER: Bjarne Brøndbo leder Julekveld hos Prøysen på TV 2. Foto. TV 2

Over 1900 nye faddere

Kommunikasjonssjef i Plan, Eilif Swensen, skriver i en e-post til TV 2 at gjennom Julekveld hos Prøysen har de fått over 1900 nye faddere.

– De dagene programmene har blitt sendt, har vi fått over 1900 faddere, og det kommer stadig inn flere. Det er fantastisk!, sier Swensen.

Han tror Prøysens verdier om raushet og medmenneskelighet er viktig for folk, særlig i et år som 2020.

– Det handler om å drømme stort på vegne av dem som ikke har det så bra, og å skape håp om at vi sammen kan skape en bedre verden.

– Det er også julens budskap, og er spesielt viktig i år. Og vi ser at det resonnerer hos folk, sier han.

– Gleder oss

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er glad over responsen programmet har ført med seg.

– Det gleder oss i TV 2 at responsen rundt våre «Julekveld hos Prøysen»-programmer er så god, og at de på sitt vis bidrar til å gi barn en bedre fremtid gjennom Plans innsats over store deler av verden, sier hun til TV 2, via programmets pressekontakt.

Dette er den tredje sesongen av Julekveld hos Prøysen, og Haldorsen forteller om et godt samarbeid med Plan gjennom årene.

JULEOPPTREDNER: Flere artister fremfører juleklassikere i TV 2-programmet. Blant annet synger programleder Bjarne Brøndbo duett med gjest og artist Anneli Drecker. Foto: TV 2

Store summer

Swensen sier det er vanskelig å si akkurat hvor store summer det er snakk om, som har blitt samlet inn via TV 2-programmet, og han påpeker at det er flere faktorer som spiller inn.

– Det kommer an på både hvor lenge man er fadder, og hva det månedlige bidraget er. Men våre faddere er i gjennomsnitt med oss i godt over ti år – så det er klart dette har mye å si for arbeidet vårt, sier han.

MOR: Camilla Phil gjester TV 2-programmet og forteller om hvordan det var å bli mor, og hvorfor det var riktig tid å bli det nå. Foto: TV 2

Dersom én fadder gir 300 kroner i måneden, tilsvarer det 3.600 kroner i året. Og om alle de som har meldt seg som Plan-fadder er det i ti år, kan TV 2-programmet ha bidratt med en aldri så liten TV-aksjon.

Verdier som har blitt skapt for Plan gjennom TV 2-programmet i år, tilsvarer nemlig nærmere 70 millioner kroner.

Swensen skriver det er for tidlig å snakke om rekord i antall nye faddere, men utelukker ingenting.

– Det ligger an til å bli den beste sesongen med Julekveld hos Prøysen, sier han.

