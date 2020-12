Kapteinsteamet i møte med NFF-topper etter spillermisnøye

November skulle være landslagsmåneden der spillere og trenere revansjerte seg etter Serbia-fadesen og medieoppslag om intern krangling.

I stedet ble novembersamlingen det komplette kaos der problemene sto i kø, der kamper ble avlyst på grunn av koronasmitte og det etter hvert oppsto full krangel mellom helsemyndigheter og NFF.

I forrige uke gjennomførte forbundet en evaluering av det som skjedde, der kapteinsteamet og støtteapparatet ga sine tilbakemeldinger. Fra NFFs side var blant andre generalsekretær Pål Bjerketvedt og elitefotball-direktør Lise Klaveness representert.

Etter det TV 2 kjenner til skal kapteinsteamet - bestående av Stefan Johansen, Martin Ødegaard, Joshua King og Omar Elabdellaoui - ha vært kritiske til manglende styring og informasjon fra toppledelsen i NFF i det som var en kaotisk situasjon for troppen.

Troppen, som skulle spille viktige kamper i Nations League mot Romania og Østerrike, følte seg i liten grad involvert underveis og opplevde at de selv måtte søke svar i stedet for å bli oppdatert fra toppledelsen.

REISTE TIL GARDERMOEN: Lars Lagerbäck på vei inn i spillerbussen som fraktet landslaget til Gardermoen lørdag formiddag, før de måtte returnere til hotellet på Storo. – Det er positivt om NFF lærer av novembersamlingen, sier svensken til TV 2. Foto: Vidar Ruud

Lise Klaveness, som ble hentet inn fra mammaperm da NFFs dialog med helsemyndighetene gikk i stå dagen før den planlagte avreisen til Romania, er ærlig på at ett av punktene NFF fikk innspill på gjaldt informasjonsflyten til troppen underveis i krisen.

– Hva er den viktigste lærdommen dere har tatt fra dette?

– Overordnet vil jeg si at det handler om enda tettere dialog mellom troppen og oss i forbundet sentralt. Det betyr tettere og mer hyppige møter underveis. Vi hadde masse møter, men burde hatt enda mer, sier hun.

Hensikten med møtet med kapteinsteamet og støtteapparatet var ifølge elitedirektøren en «debrief» av det som skjedde.

– Novembersamlingen var ekstreme uker for hele NFF. I etterkant av en sånn krise, som dette tross alt var, var det viktig å ha en samtale med alle involverte, og i hvert fall de som var på uriaspost. En samtale om hendelsene og hvordan ukene opplevdes sett fra troppens ståsted.

– Har dere fått snakket ut, eller er det fortsatt noe som ligger og ulmer i spillergruppa?

– Formålet med samtalen var forsøksvis å legge bak oss de verste ettervirkningene, for det var ekstreme uker for oss alle. Jeg vet ikke hvordan det lander hos spillere og støtteapparat. Alle ga uttrykk for at dette møtet var viktig og riktig å gjøre, sier Klaveness.

Landslagskaptein Stefan Johansen sier møtet skjedde på NFFs initiativ.

– NFF kalte inn til møte for å be om innspill fra spillergruppa etter novembersamlingen, som var helt ekstrem. Vi hadde deretter et konstruktivt og godt møte der formålet var å legge samlingen bak oss, og finne fram til de viktigste forholdene vi må lære av på veien, skriver han i en SMS.

Daværende landslagssjef Lars Lagerbäck svarer slik på spørsmål om sin opplevelse av det som ble han siste samling:

– Akkurat nå vil jeg ikke ha ytterligere synspunkter enn at det er positivt om NFF lærer av novembersamlingen.

– En betydelig risiko

Kaoset eskalerte da visekaptein Omar Elabdellaoui fredag 13. november fikk vite at han hadde testet positivt på koronaviruset.

Landslaget skulle da etter planen reise til Romania dagen etter, foran kampen i Bucuresti søndag.

Fredag ettermiddag tok Helsedirektoratet kontakt med NFF og konkurransedirektør Nils Fisketjønn, med en sterk anbefaling om å droppe landskampen.

«Det er en betydelig risiko å transportere det norske herrelandslaget i fotball samlet til Romania for gjennomføring av planlagt landskamp. Hele laget er i karantene etter nærkontakt med medspiller som testet positivt den 12.11.20.», skrev Linhave.

Klokka 21.44 kom NFF likevel med en pressemelding der de opplyste at turen gikk som planlagt, men at Elabdellaoui og eliteseriespillerne i troppen ville bli holdt igjen i Norge.

«Dette gjør vi for å hindre at det sprer seg smitte i det norske samfunnet. Slik vi vurderer situasjonen kan norske spillere som er bosatt i utlandet reise ut av landet fordi de ikke skal returnere til Norge, sa fotballpresident Terje Svendsen i pressemeldingen.

Helsedirektoratet, ved avdelingsdirektør Jakob Linhave, reagerte sterkt og ga uttrykk for at han var «litt sjokkert» over det NFF og Fisketjønn omtalte som en «god løsning».

Landslaget reiste uansett til Gardermoen lørdag formiddag og sto nærmest klarte til å boarde charterflyet da kontrameldingen kom om at de måtte returnere til spillerhotellet.

Jobbet på spreng

Landslagets administrative koordinator, Are Hokstad, beskriver dagene som «ekstremt uoversiktlige».

– Fredag og lørdag før vi skulle spilt mot Romania var ekstremt hektisk og uoversiktlig. Det beste var at jeg opplevde et enormt bra samhold blant spillerne og støtteapparat som jeg opplevde ble forsterket av dette, skriver han i en SMS til TV 2.

Han sier landslagsledelsen satt i møterommet fra tidlig til midnatt, og anslår at han var i 15-20 møter med kollegaer på Ullevaal fram til det såkalte nødlandslaget møtte Østerrike onsdag 18. november.

– Det var hektisk og uoversiktlig på grunn av utfordringen med å få dra, og mange som lurte på utviklingen. Og så hadde jeg dialogen med Romania. Vi jobbet alle for å komme oss på kamp, forteller han.

Lise Klaveness svarer slik på spørsmål om Hokstad, som landslagets administrative koordinator, i tilstrekkelig grad ble ble involvert i kontakten opp mot myndighetene.

– Dette var ikke noe eksplisitt tema i debriefen og heller ikke noe jeg er i posisjon til å vurdere. Men Are gjorde i hvert fall en utrolig viktig jobb i troppen. Hans innsats under novembersamlingen og etterpå var fantastisk. Are satt også i karantene på Storo selv etter samlingen. Han har holdt i enormt mange ting som har vært viktige for moralen i troppen, sier hun.

Da landslagsspillerne returnerte til Thon Hotel Storo var forvirringen total.

– Det oppleves veldig frustrerende og rart at det blir som det blir nå, sa Martin Ødegaard til TV 2 fra spillerhotellet den ettermiddagen.

Utover kvelden ble det klart at landslaget ikke ville få reise, og arbeidet med å samle et nødlandslag ble påbegynt.

Reiste hjem med karantene-trussel



Søndag morgen reiste de første spillerne hjem til sine respektive klubblag. De fleste av dem med rutefly, mens spillere som Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth dekket privatfly av egen lomme.

Samtidig ga kommuneoverlegen i Oslo, Tore Steen, uttrykk for at hans samtykke til at spillerne fikk reise hjem ble gitt under forutsetning av at karantenen ble overholdt også i utlandet. Dette skapte også en situasjon det ble skapt usikkerhet om spillerne ville få spille klubbkamper den påfølgende helga.

Men ettersom norsk lov ikke gjelder i utlandet ble det til slutt ingen relevant problemstilling for spillerne, i hvert fall ikke juridisk.

– Ble landslaget informert og oppdatert underveis på en god nok måte?

– Jeg tar ikke detaljer fra interne samtaler ut, men både NFF og spillerne vi har snakket med er helt enige om at ett forbedringspunkt er nettopp dette. Vi skal få på plass en enda tydeligere plan på hvordan dialogen skal foregå framover. Jeg opplevde at vi hadde åpne og engasjerte samtaler, som ble satt pris på av alle involverte, meg selv inkludert, sier Lise Klaveness.

– Hva kan du si om usikkerheten som ble skapt rundt spillernes retur til sine respektive klubblag?

– Jeg har ikke hatt en konkret dialog med spillerne om det. Det oppsto en uklarhet om de var forpliktet til å sitte i karantene og dermed stå over kamp da de kom hjem til klubbhverdagen, men det vi fikk ryddet opp i fra kommuneoverlegen, som i etterkant av samlingen bekreftet - på vår forespørsel om klargjøring - at de skulle følge reglene i det landet der de jobbet, sier Klaveness.

Neste landslagssamling er først i mars, da under Ståle Solbakkens ledelse. I perioden mellom 24. mars til 30. mars skal Norge spille borte mot Gibraltar, hjemme mot Tyrkia og borte mot Montenegro.